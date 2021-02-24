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Рубрика: В мире

Музыка в одиночке

Текст: Нива Миракян ( "Российская газета", Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8391)
Мафиозный босс Доменико Стришульо выиграл судебную тяжбу, отвоевав право наслаждаться творчеством своих любимых исполнителей в одиночной камере.

48-летний Стришульо, известный в криминальных кругах под кличкой Миммо Луна, был осужден в 1999 году к более чем 20 годам тюремного заключения за убийство и целый ряд тяжких преступлений, связанных с мафиозной деятельностью на территории Бари, на юго-востоке Италии. Он был помещен в тюрьму в соответствии со статьей 41-бис закона о пенитенциарных учреждениях, который предусматривает особо строгий режим содержания для наиболее опасных преступников. Так, к примеру, данная статья в свое время запрещала общение или переписку с другими заключенными, а также встречи с третьими лицами.

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Италия ужесточила условия содержания в тюрьмах для мафиози и террористов после кровавых междоусобиц в 1980-х и 1990-х годах, кульминацией которых стало убийство двух сицилийских судей Паоло Борселлино и Джованни Фальконе, бесстрашно выносивших обвинительные приговоры в отношении членов мафиозных кланов.

С этого момента вдохновленный решением ЕКПЧ Доменико Стришульо начал предпринимать конкретные шаги по расширению своего досуга. Сначала два года назад он добился через суд разрешения на просмотр телевидения. А после того как тюремная администрация отклонила просьбу осужденного приобрести ему CD-проигрыватель, адвокат Стришульо инициировал новую тяжбу, которая также закончилась победой мафиози.

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