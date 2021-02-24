К 2023 году в России разработают общественный транспорт на водороде

К 2023 году в России может появиться общественный транспорт, работающий на водороде, а также трактора и комбайны, работающие на этом виде топлива. А к 2024 году отечественные машиностроители обещают разработать водородный локомотив. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил заместитель главы Минпромторга РФ Александр Морозов.

"Сегодня задача, поставленная перед инженерами всего мира - перейти на технологии, в которых уже не выделяется углекислый газ. На сегодня в мире определилось два направления: первое - это электродвижение, где источником электроэнергии является аккумулятор… и второе - движение за счет энергии вещества, это водород. И мы сегодня очень активно с нашим государственным научным центром (ФГУП НАМИ), с нашими машиностроителями работаем над созданием техники на водороде", - сообщил Александр Морозов.

По его словам, к 2023 году в России будут выпущены образцы общественного транспорта, работающие на водороде, а также трактора и комбайны, работающие на этом виде топлива. "Что интересно, выпустим, наверное к 2024 году локомотивы, работающие тоже на водороде", - констатировал замминистра.