Кабмин отменит наказание за утрату наркотических веществ в медицине

Кабинет министров на заседании 25 февраля рассмотрит поправки в статью 228.2 Уголовного кодекса. В ней установлено наказание ответственного лица за нарушение правил оборота наркотических, психотропных средств и их прекурсоров.

Законопроектом предлагается не распространять положения статьи на случаи утраты веществ, совершенной по неосторожности при медицинской деятельности, если это не нанесло вред охраняемым уголовным законом интересам. Факт потери должен быть подтвержден комиссионной фиксацией в порядке, установленном Министерством здравоохранения по согласованию с МВД.

Принятие поправок, подчеркивают в правительстве, направлено на повышение доступности медицинской помощи, в том числе паллиативной, в части назначения наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.