Как авторы фильма "Конек-Горбунок" ухватили за хвост Жар-птицу

Новый фильм "Конек-Горбунок" Олега Погодина - работа затратная: бюджет - около 800 миллионов рублей. Фильм - долгострой: он создавался года четыре. Несколько раз и переносили прокат. В предпоследней версии картина должна была выйти в октябре 2020-го. Но вот 18 февраля фильм появится в кинотеатрах, вдохновленный в первую очередь успехами второй части "Последнего богатыря", который, несмотря на пандемию, собрал в прокате более двух миллиардов рублей.

Таким образом, наш зритель плавно "перетекает" из одной сказки - в другую. Тем более что главный герой и там, и там - недотепа и никак не богатырь. А еще в обеих киносказках есть Чудо-юдо рыба кит, и это также делает их очень похожими. Куда ж без скованного цепями кита, на спине которого вырос целый мир? Какой образ! А еще поразительно обе сказки "надеваются" на мир сегодняшний. И если в фильме "Последний богатырь: Корень зла" часть действия происходит в наши дни, то "Конек-Горбунок" просто отсылает к современности. В фильме любой увидит знакомые мотивы и поразится актуальности сказки Петра Ершова, написанной еще в XIX веке, а точнее - в 1830 году.

В новом "Коньке-Горбунке" нет поэзии. В смысле литературном: фильм - в прозе. Но зато в нем есть поэзия спецэффекта. Нет стихотворений, знакомых с детства каждому. Рассчитано на то, что детей современных фильм увлечет настолько, что те потянутся к книжке. Отсутствие текста Ершова - самый большой недостаток нового фильма, который в целом удался. "Не открывай рот", - говорит в нем Конек Ивану, который впервые пришел в город на базар. Но Иван открывает, глядя на диво дивное. И зритель, как тот Ваня, также раскрывает рот от удивления. Например, при виде анимированной Жар-птицы. Или поражаясь мастерству художников-аниматоров и специалистов по спецэффектам. А фильм еще и остроумно наполнен кинематографическими цитатами. Так, Конек чем-то похож на Осла из всеми любимого мультфильма про Шрека. Или белка, грызущая орехи, навевает мысли именно о той белке, которая в "Ледниковом периоде", потому что и в нашем фильме за орехи ведется борьба.

Антон Шагин блестяще перевоплотился в добросердечного Ивана-простофилю. Павла Деревянко не видно в кадре, но какой именно артист - Конек-Горбунок, видно сразу. Потому что конек самого Деревянко - это юмор и умение творить актерские чудеса. Из Паулины Андреевой получилась красавица Царь-девица - нельзя не влюбиться. Михаил Ефремов показал завистливого закомплексованного Царя, обуреваемого разного рода противоречиями. Ян Цапник блестяще сыграл хитроумного интригана-царедворца. Как подумаешь о том, что все эти актеры снимались не с живыми партнерами, а с предметами, которые потом заменили и дорисовали в спецэффектах, так еще больше поражаешься их мастерству. Что важно - в картине не переборщили с юмором. Не стали делать комедийную окрошку. Зато сделали акцент на работе художников и художников по костюмам. В ней даже есть персонаж, которого нет у Ершова, - дизайнер Тапкин-Тряпкин, дворцовый "кутюрье". И это, думается, не случайно - привлекли внимание к этой части работы, потому что мультфильм получился действительно дизайнерским - хоть сейчас на соответствующие премии выдвигай.

...Не будет ругать за спойлер читатель, но в конце фильма появляется большой мыльный пузырь, в котором отражаются в некотором смысле события нашей сегодняшней жизни. Самым причудливым образом - даже и непонятно поначалу, как так. Как именно - смотрите сами. Но пузырь этот словно говорит о том, что, вполне возможно, у "Конька-Горбунка" будет продолжение. Вполне возможно - другая известная сказка, пересказанная на новый лад. И да пребудет с нами "конькобежная сила": глядя на такие фильмы, не теряешь надежды на то, что наше кино явно меняется к лучшему.

Как вам это?

Сергей Сельянов, продюсер:

"Представляете - живой, не мультипликационный, а живой Конек-Горбунок! Живая Жар-птица и Чудо-юдо рыба кит! Прекрасные актеры! Восхитительные костюмы и декорации! И всякие чудеса! Это сказка. Зритель любит сказки, особенно наши. Все потому, что в таких историях для нас больше сегодняшнего, чем в современном реалистичном фильме..."

Антон Златопольский, продюсер:

"Нет ничего лучше нашей родной русской сказки, остроумной и лукавой, мудрой и озорной - в ней заложена духовная генетика нашего народа. Работа над "Коньком-Горбунком" у нас с партнерами вызывает особый азарт. Потому что взрослые тоже дети - и нам всем нужна сказка, которую мы своим высокотехнологичным, красивым, веселым, ироничным и увлекательным фильмом, с блестящими актерскими работами возвращаем в современную реальную жизнь..."

Павел Деревянко, актер, Конек-Горбунок:

"Мой Конек - волшебный: летающий, знающий, шутящий, ироничный - тот, с кем можно поговорить. Конечно, я ничего подобного раньше не играл. Технология была следующая - перед съемками меня отвезли в специально оборудованное место, обклеили все лицо датчиками и в затемненной комнате фотографировали со всех сторон, со всеми ухмылками, улыбками, гримасами - нужно было снять с моего лица все возможные эмоции. Это было долго и утомительно. Но на съемках мне уже не надо было работать лицом, там на меня надели облегающий костюм с кучей датчиков и мне нужно было совершать определенные движения. Поскольку Конек маленький - он должен быть намного ниже Ивана, - мне все время приходилось ходить на корточках и враскоряку, это было тяжело.

...Наиболее интересным из всех процессов было озвучание- мне приходилось скакать, ржать, фыркать, модулировать свой голос, искать всякие интересные интонации, это было забавно.

В детстве я очень любил сказки и, конечно, "Конька-Горбунка", а еще советские мультики про конька 1947 и 1975 годов. Конек мне нравился, но больше - Иван-дурак - это мой персонаж по жизни, был бы я помоложе - претендовал бы на эту роль".

Паулина Андреева, актриса, Царь-девица:

"Мне всегда хотелось сыграть в сказке. Тут все сложилось, потому что Конек-Горбунок одна из любимейших. Это было весело, красиво, профессионально. Великолепные костюмы Надежды Васильевой, партнеры, огромный мир вокруг, построенный с нуля. Мимика и голос Конька - Паша Деревянко. Пару раз мы все-таки сыграли сцены вместе, в остальном вместо него был зеленый конь, которого называли Кеша. И таких эпизодов было много, так как в фильме волшебные миры создаются при помощи графики".