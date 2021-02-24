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Рубрика: Общество

Шоу, виски, волынка, лосось

Текст: Игорь Елков
Российская газета - Неделя № 39(8390)
"Спасская башня" входит в число лучших фестивалей формата military tattoo. В топ-3: Москва, Эдинбург и Базель. Как планируют проводить шоу в условиях пока еще не полностью побежденной пандемии наши друзья?

Эдинбург

Royal Edinburgh Military Tattoo в этом году надеются провести с 6 по 28 августа. Билеты начали продавать еще прошлой осенью: онлайн-кассы (а также продажи по телефону) открылись 19 октября. Рассадка на трибунах обеспечивает социальную дистанцию. Если регистрируетесь группой (допустим, семья), то доступно до четырех мест вместе. Те, кто в прошлом году приобрел билеты и не стал их сдавать после отмены фестиваля, получили приоритет, они могли первыми выбрать места до начала публичной продажи.

Фото: instagram.com / archyberkut
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Онлайн-бронирование ограничено восемью билетами.

На день открытия (6 августа) доступны билеты в ценовом диапазоне от 44,5 до 329 фунтов стерлингов, что по текущему курсу составляет от 4560 до 33 700 рублей. Самые дешевые билеты - на "на галерку", а вот дорогие билеты от сотни фунтов и выше включают обед или ужин в ресторане в центре Эдинбурга, после которого хозяин заведения проведет вас на трибуны в обход очереди. Чем будут угощать? Заявлен легкий ужин из двух блюд: канапе с копченым лососем, куриная грудка со сливочным ризотто из кабачков и с хрустящей травяной крошкой из шалфея, плюс горячий шоколад навынос. Из спиртного: бокал игристого вина по прибытии, большой бокал специально подобранного к блюду вина и глоток виски. Так и пишут: a dram of whisky. Размер глотка для иностранцев не уточняют, что порождает соблазны.

Обещание "хозяин вас проводит до трибун" надо понимать буквально. Лимузина не будет, пойдете пешком, причем по булыжной мостовой и многочисленным лестницам. Так что, пожалуй, глотать виски лучше без фанатизма.

Базель

Швейцарский фестиваль Basel Tattoo намечен на 16-24 июля 2021 года. Место встречи традиционное: в районе старинных казарм Базеля. Интернет-касса на сайте фестиваля "временно закрыта", и на данный момент билеты можно заказать только по телефону. Из-за пандемии в прошлом году вместо шоу в Базеле провели операцию по спасению фестиваля, дословно: Save the Basel Tattoo. Все билеты, которые зрители купили в ходе этой акции, в силе. Они перебронированы на Basel Tattoo 2021. Стандарное представление начинается в 21.00, длится около двух часов. Но 17 и 24 июля в Базеле будет по два представления: в 17.30 и 21.30. Кстати, в отличие от фестиваля на Красной площади, на Basel Tattoo зрителям запрещено делать фото и снимать видео. Билеты делятся на VIP и еще пять категорий. На VIP-трибуны место стоит от 140 до 160 швейцарских франков (11 500 - 13 150 рублей). Но швейцарцы - это не шотландцы, своих VIP кормить лососем и поить вином не обещают. Билет включает довольно прозаичный набор "привилегий": подушку для сидения, журнал Basel Tattoo и приветственный напиток - но не на трибуне фестиваля, а в отеле.

Далее по нисходящей: сектор 1-й категории - 119 франков (9800 руб.), место "на галерке" - 49 франков (4000 руб.).

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