Как не стать жертвой мошенника, работая на фрилансе

Новости

Порывы сетей в Челябинской области взяли на контроль в Минэнерго РФ 10:40
Актер Дмитрий Писаренко найден мертвым в Москве 10:37
Сбербанк увеличил срок льготных ипотечных кредитов до 30 лет 10:24
ВОЗ сообщила о снижении смертности от коронавируса в мире за неделю на 20% 10:22
Директора Норильской фабрики задержали после обрушения цеха 10:12
В Петербурге задержали подозреваемого в неудачном ограблении банка 10:07
В Тольятти после пожара на складе нашли тело ребенка 10:06
Попавший в ДТП гольфист Тайгер Вудс перенес операцию 10:05
Томский школьник устроил пожар для проверки противогаза 10:03
Боевого робота РВСН впервые показали на видео 09:52
Вильфанд рассказал о переменчивой погоде в России 09:50
Судно с опасным грузом в Керченском проливе не будут швартовать к берегу 09:49
В Подмосковье при пожаре погиб отец с двумя детьми 09:39
В Пермском крае осужден мужчина, ударивший пенсионера из-за замечания 09:37
В Японии оценили эффективность российской вакцины "Спутник V" 09:33
Названы самые комфортные для жизни города России 09:31
Собака британского премьера Джонсона испортила ценные вещи в резиденции 09:21
В среду москвичей ожидают аномально высокое давление и мороз 09:20
Экс-премьер Японии призвал не политизировать вопрос закупки вакцин 09:18
На Сахалине завели дело из-за избиения воспитанницы интерната 09:18
В Подмосковье приезжая гадалка обворовывала пенсионерок 09:05
Буран оставил без электричества 126 населенных пунктов Южного Урала 08:58
Вертолет Ми-8 экстренно сел на севере Красноярского края 08:57
Полянский ответил немецкому дипломату в ООН по поводу доступа в Крым 08:55
В Горно-Алтайске люди выпрыгивали из окон горящего здания ТЦ 08:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В Москве появятся трамваи нового поколения
В Москве появятся трамваи нового поколения
24.02.2021 10:10
Рубрика: Экономика

Не пролететь мимо кассы

Как не стать жертвой мошенника, работая на фрилансе
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Неделя № 39(8390)
По оценкам экспертов, в России около 5 миллионов фрилансеров.
В мессенджерах вести какую-либо деловую переписку вообще нельзя. Любая из сторон может легко ее удалить. Фото: CentralITAlliance / iStock В мессенджерах вести какую-либо деловую переписку вообще нельзя. Любая из сторон может легко ее удалить. Фото: CentralITAlliance / iStock
В мессенджерах вести какую-либо деловую переписку вообще нельзя. Любая из сторон может легко ее удалить. Фото: CentralITAlliance / iStock

К фрилансерам в большей степени относятся работники творческих профессий - журналисты, фотографы, художники, архитекторы, работники юриспруденции, консалтинга. На Западе в эту категорию принято включать также частных докторов и аудиторов, то есть, по сути, вся сфера индивидуального предоставления услуг оказывается под эгидой фриланса.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости www.ria.ru
Самозанятыми стали уже почти два миллиона россиян

По своей сути фрилансеры являются самозанятыми гражданами, говорит доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

С одной стороны, фриланс очень удобен, с другой - это большой риск пролететь мимо кассы. Иными словами, выполнить задание, но не получить за это оплату. Вот что надо помнить, чтобы обезопасить себя от этого.

Договор дороже денег

Даже если работу предлагают хорошие знакомые, обязательно нужно составить и подписать документ на выполнение заказа, подчеркивает юрист Вадим Ткаченко.

Как поясняет Фарида Мирзабалаева, фрилансер может работать с заказчиком как физическое лицо, заключив гражданско-правовой договор подряда, а может легализовать деятельность, оформив индивидуальное предпринимательство, юридическое лицо или встать на учет в ФНС как самозанятый. Как правило, с фрилансерами оформляют договор возмездного оказания услуг, договор авторского заказа или договор подряда. И с договором могут не заплатить или недоплатить, но по крайней мере с ним можно пойти в суд и потребовать восстановить нарушенные права.

Шифруйте информацию

Нужно подстраховаться при выполнении тестового задания, советует гендиректор фриланс-биржи FL.ru Анатолий Орлов. "Отправьте изображение с водяным знаком, а текст - в нередактируемых форматах. Если задание техническое, то покажите результат через демонстрацию вашего экрана, доступную в таких программах, как Skype, Zoom и другие. Заказчик увидит результат и убедится в вашем профессионализме, а вот украсть ваш труд ему будет сложнее", - подчеркивает Орлов.

Безопасная сделка

"Для помощи сторонам появляется все больше эскроу-сервисов, предоставляющих фрилансерам и исполнителям гарантии защищенного сотрудничества, когда бюджет резервируется внутри сайта и выплачивается только после выполнения работы. Такие сервисы часто есть на фриланс-биржах и называются "Безопасная сделка". В случае споров каждый прецедент рассматривает группа специалистов сайта - арбитраж - и принимает решение о выплате средств", - рассказывает Анатолий Орлов.

Не ходите туда, не зная куда...

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Эксперты рассказали, сколько зарабатывают фрилансеры в России

Стоит всегда обращать внимание на то, как заказчик формулирует задачи. Все изначально должно быть предельно просто и ясно. Грамотно составленное задание с подробным описанием - залог того, что у заказчика серьезные намерения. "Не поленитесь потратить время на этом этапе, чтобы не тратить еще больше времени и сил на решение конфликтов и споров впоследствии, - советует CEO консалтинговой компании Антон Шашкин. - В задании рекомендую сразу описывать все нюансы, этапы и стоимость работ, а также способы оплаты".

А вот за задания, у которых нет четкой задачи, даже браться не стоит.

Не доверяйте мессенджерам

Требуйте несколько способов связи и реальный номер телефона. У мошенников излюбленные способы коммуникации - Telegram и WhatsApp.

В мессенджерах вести какую-либо деловую переписку вообще нельзя. Любая из сторон может легко ее удалить, причем у всех заинтересованных лиц. Деловую переписку нужно вести через электронную почту. В случае возникновения конфликтных ситуаций письма всегда можно приложить к договору на оказание услуг и отправиться в суд.

Экономика Работа Занятость

Главное сегодня

Полянский ответил немецкому дипломату в ООН по поводу доступа в Крым
ВОЗ: Пандемия COVID-19 закончится в начале 2022 года
"Интересная формулировка": Мария Захарова о блокировках аккаунтов в Twitter
Журналист CNN привился российской вакциной "Спутник V"
В Киеве произошли столкновения националистов с полицией
ФНС назвала сроки уплаты транспортного и земельного налогов
Перечислены случаи блокировки клиентских карт банками