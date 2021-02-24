Как не стать жертвой мошенника, работая на фрилансе

По оценкам экспертов, в России около 5 миллионов фрилансеров.

В мессенджерах вести какую-либо деловую переписку вообще нельзя. Любая из сторон может легко ее удалить. Фото: CentralITAlliance / iStock

К фрилансерам в большей степени относятся работники творческих профессий - журналисты, фотографы, художники, архитекторы, работники юриспруденции, консалтинга. На Западе в эту категорию принято включать также частных докторов и аудиторов, то есть, по сути, вся сфера индивидуального предоставления услуг оказывается под эгидой фриланса.

По своей сути фрилансеры являются самозанятыми гражданами, говорит доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

С одной стороны, фриланс очень удобен, с другой - это большой риск пролететь мимо кассы. Иными словами, выполнить задание, но не получить за это оплату. Вот что надо помнить, чтобы обезопасить себя от этого.

Договор дороже денег

Даже если работу предлагают хорошие знакомые, обязательно нужно составить и подписать документ на выполнение заказа, подчеркивает юрист Вадим Ткаченко.

Как поясняет Фарида Мирзабалаева, фрилансер может работать с заказчиком как физическое лицо, заключив гражданско-правовой договор подряда, а может легализовать деятельность, оформив индивидуальное предпринимательство, юридическое лицо или встать на учет в ФНС как самозанятый. Как правило, с фрилансерами оформляют договор возмездного оказания услуг, договор авторского заказа или договор подряда. И с договором могут не заплатить или недоплатить, но по крайней мере с ним можно пойти в суд и потребовать восстановить нарушенные права.

Шифруйте информацию

Нужно подстраховаться при выполнении тестового задания, советует гендиректор фриланс-биржи FL.ru Анатолий Орлов. "Отправьте изображение с водяным знаком, а текст - в нередактируемых форматах. Если задание техническое, то покажите результат через демонстрацию вашего экрана, доступную в таких программах, как Skype, Zoom и другие. Заказчик увидит результат и убедится в вашем профессионализме, а вот украсть ваш труд ему будет сложнее", - подчеркивает Орлов.

Безопасная сделка

"Для помощи сторонам появляется все больше эскроу-сервисов, предоставляющих фрилансерам и исполнителям гарантии защищенного сотрудничества, когда бюджет резервируется внутри сайта и выплачивается только после выполнения работы. Такие сервисы часто есть на фриланс-биржах и называются "Безопасная сделка". В случае споров каждый прецедент рассматривает группа специалистов сайта - арбитраж - и принимает решение о выплате средств", - рассказывает Анатолий Орлов.

Не ходите туда, не зная куда...

Стоит всегда обращать внимание на то, как заказчик формулирует задачи. Все изначально должно быть предельно просто и ясно. Грамотно составленное задание с подробным описанием - залог того, что у заказчика серьезные намерения. "Не поленитесь потратить время на этом этапе, чтобы не тратить еще больше времени и сил на решение конфликтов и споров впоследствии, - советует CEO консалтинговой компании Антон Шашкин. - В задании рекомендую сразу описывать все нюансы, этапы и стоимость работ, а также способы оплаты".

А вот за задания, у которых нет четкой задачи, даже браться не стоит.

Не доверяйте мессенджерам

Требуйте несколько способов связи и реальный номер телефона. У мошенников излюбленные способы коммуникации - Telegram и WhatsApp.

В мессенджерах вести какую-либо деловую переписку вообще нельзя. Любая из сторон может легко ее удалить, причем у всех заинтересованных лиц. Деловую переписку нужно вести через электронную почту. В случае возникновения конфликтных ситуаций письма всегда можно приложить к договору на оказание услуг и отправиться в суд.