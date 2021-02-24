Как пандемия заставила жителей мегаполисов стать фермерами и огородниками

На фоне пандемии и сельские жители, и горожане потянулись в сельское хозяйство. В прошлом году доля фермерской продукции в общем объеме производства продовольствия серьезно выросла. А конкурс в Школу фермеров, организованную Минсельхозом и Россельхозбанком, превышает четыре человека на место.

По словам председателя правления Россельхозбанка Бориса Листова, среди слушателей Школы фермера есть и молодые мамы, и отставные военные. А самому старшему студенту 72 года. В слушателях - как совсем начинающие предприниматели, так и опытные, которым не хватает знаний. В фермеры уходят полицейские, учителя английского и литературы, маркетологи. И все по разным причинам.

Так, собственник экофермы "Я люблю" Диана Трусенева, бывший учитель английского языка, стала заниматься козоводством, так как все три сына были аллергиками. Начинали свое дело с мужем, бывшим инженером, еще в 2012 году. И в первый раз не знали, как подступиться к козе. А сейчас ферма варит сыры и снабжает ими Казань. По словам Трусеневой, фермерский продукт очень востребован на рынке, за ним идет настоящая охота.

Сейчас в Школе фермера набран второй поток слушателей. Если в первом принимали участие четыре региона, то во втором - уже 15. А число слушателей увеличилось в три раза. Сначала в школе преподают теорию - право, налоговое законодательство, агротехнологии, маркетинг. Затем предполагается практика в ведущих агрохолдингах. А потом слушатели защищают свои бизнес-планы.

По словам Бориса Листова, в этом году программу расширили за счет новых специализаций. Например, появилось направление сити-фермерства - когда продукты выращиваются в городе. Это особенно актуально для горожан, решивших, не отходя от собственного подъезда, освоить профессию фермера.

В фермеры уходят молодые мамы, отставные военные, полицейские, инженеры, учителя английского и литературы, маркетологи

По словам президента Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимира Плотникова, городские жители в прошлом году стали активно переезжать в село и открывать либо личные подсобные хозяйства (ЛПХ), либо фермерские хозяйства (КФХ). В 2020 году было создано около 12 тыс. новых хозяйств. Доля фермеров в общем объеме производства продовольствия превысила 14%, хотя еще недавно составляла около 11%. Например, зерна малые формы хозяйствования производят более 55% от всего объема.