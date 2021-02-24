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24.02.2021 12:43
Рубрика: Общество

Птичку жалко

Мои друзья синички и почему я не кормлю ворон
Текст: Юрий Снегирев
Российская газета - Неделя № 39(8390)
В детстве я вылечил голубя. Его сбила машина, и разорвало зоб. Принес раненого домой. Мама тоже любила птиц, но отправила меня с находкой прямо на помойку: все равно не жилец.
Синички любят сало, только без соли и прочих специй. Фото: Марина Волосевич Синички любят сало, только без соли и прочих специй. Фото: Марина Волосевич
Синички любят сало, только без соли и прочих специй. Фото: Марина Волосевич

А выше этажом жил Николай Николаевич Дроздов. Я прямо к нему. Он позвонил своему брату-ветеринару. Тот примчался, тут же принялся обрабатывать рану, а потом зашил зоб кривой иглой. Я волновался как первоклассник. Впрочем, я и был им. Через день голубь выпорхнул из коробки, где я его держал, и стал жадно пить. Я ему насыпал по совету братьев Дроздовых вареного пшена. Мой Гуля пошел на поправку, а через неделю я выпустил его на волю. Он потом еще долго прилетал ко мне на подоконник за пшеном и семечками. Соседи были не против - жил-то я на первом этаже.

Фото: Константин Завражин
Как в столичных прудах зимой спасают рыб

Потом была хворая ворона. Но она лечиться не захотела, перевернула на подоконнике все цветы и смылась в форточку. Почему я не стал орнитологом? Наверное, из-за этой неблагодарной вороны.

Сейчас у городских птиц тяжкая пора. Толстый слой снега скрывает от них природный корм. Метели и холода загоняют их на чердаки. А какой корм на чердаках? Больше всего мне жалко воробьев. Чтобы Москва постоянно хорошела, всю палую листву убирают. А в ней жучки и червячки. Кусты вырубаются. А где жить воробьям? К тому же более крупные голуби отгоняют их от "сеятелей" - так я называю сердобольных бабушек, которые и в зной, и в стужу разбрасывают хлебные крошки. Они и спасают птиц в городе, не дают им погибнуть. Голодная птица летом еще перекрутится. Там жучка, там паучка. А вот зимой ей несладко. Температура тела 45 градусов. Как эти 45 градусов держать на голодный зоб? Я видел, как в Якутии синицы гибли прямо на лету. Кончилась энергия - и все.

Синички любят сало. Его надо подвесить на проволоке или на леске между ветвей дерева. Не обязательно высоко. Главное, чтобы сало было без специй и соли. Выбрасывать за окно мясные ошметки - мол, птицы подберут - не стоит. Не подберут. Крошка синичка не в силах нырнуть в сугроб. А вот если припасти с осени веточку рябины и выставить в окно, то снегирь прилетит. Правда, это случится не в центре города. Тут для него слишком шумно. Хотя я видел однажды со своего московского балкона и снегиря!

Лучше всего сделать кормушки для мелких птиц. Чем же кормить? Знаю точно, чем кормить не надо! Черным хлебом. Да и всем тем, что вызывает брожение. Пшено хорошо только для голубей. Мелким пернатым оно противопоказано. Белый хлеб вполне сойдет. Только не заплесневелый. И ни в коем случае не рассыпайте рис! Эта штука пострашнее дроби охотника. Переварить его не в состоянии ни один зоб, кроме вороньего.

Ворон я кормить отказываюсь. Все сами отыщут и сами возьмут. Одна даже залетела ко мне на балкон и перевернула пепельницу. Неслучайно их зовут летающими крысами. Растет популяция ворон и голубей. Остальным у кормовой базы просто нет места. Кто силен, того и семки. Поэтому так важно в первую очередь подкармливать не сизокрылых и летающих крыс, а малых пичужек. К нам на четвертый этаж возле Садового кольца прилетают две синички. Я им и сальца, и семечек отсыплю. Но семечки опять-таки должны быть не соленые, не жареные. Лучше тыквенные или кабачковые. Глядишь, с двумя синичками и перезимуем. Ведь когда-то суровая зима закончится.

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