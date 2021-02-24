Как путешествовать в поезде с собакой или кошкой

Они же должны оповещать ветеринарный надзор о случаях заболевания, а также об отказе от еды и воды. Для домашних питомцев все основные правила сохраняются.
1. В скоростных "Сапсанах" нельзя перевозить крупных собак. Исключение - собаки-проводники для инвалидов. Кошек и собак мелких пород в "Сапсане" можно перевозить в переноске. За животных предусмотрена доплата к стоимости билета - 400 руб.
2. В поездах дальнего следования перевозить животных можно в вагонах "Люкс", СВ, купе, плацкартных и общих вагонах, а также в вагонах с местами для сидения. "Перевозка крупных собак всегда осуществляется только в купейных вагонах, СВ и "Люкс" с выкупом целого купе. Перевозка мелких домашних (комнатных) животных, мелких собак, птиц в зависимости от класса обслуживания возможна как с выкупом купе, так и без такой необходимости. Собак-поводырей маломобильные пассажиры могут провозить с собой в вагонах всех категорий", - рассказали в РЖД.
3. В вагоне могут находиться разные животные в неограниченном количестве. За ними следит хозяин. Нельзя допускать прогулок животных по вагону.
4. При покупке билета на РЖД вагон, в котором разрешена перевозка животных, помечается пиктограммой в виде лапы животного. Аналогичная пиктограмма проставляется и на стандартном бланке билета пассажира при оформлении билета в кассе. Ветеринарных документов предоставлять не нужно.
5. Размер переноски для мелких домашних животных по сумме трех измерений не должен превышать 180 см. В одной переноске может размещаться не более двух животных или птиц. Крупные собаки перевозятся в намордниках и с поводком.
6. Можно отправить без сопровождения мелких домашних и других животных, например, ежа или норку, если они спокойные, чистые и здоровые. Стоимость услуги начинается от 820 рублей. В течение всей поездки животное будет находиться в закрытой опломбированной клетке (контейнере) в багажном купе под присмотром проводника. Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную, паспорт), поилку с водой, кормушку и корм, одну игрушку, абсорбент.