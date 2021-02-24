Как путешествовать в поезде с собакой или кошкой

С 1 сентября меняются правила перевозки животных в поездах, но только при транспортировке грузовыми составами, то есть сельхозживотных, редких, диких и цирковых. При их перевозке грузоотправитель обязан обеспечить безопасные корма, а перевозчик и проводник - воду и уборку во время стоянок поездов.

Хорошо не разлучаться с хозяином, не ждать его из поездки, а путешествовать вместе с ним, однако правила надо соблюдать. Фото: GettyImages

Они же должны оповещать ветеринарный надзор о случаях заболевания, а также об отказе от еды и воды. Для домашних питомцев все основные правила сохраняются.

1. В скоростных "Сапсанах" нельзя перевозить крупных собак. Исключение - собаки-проводники для инвалидов. Кошек и собак мелких пород в "Сапсане" можно перевозить в переноске. За животных предусмотрена доплата к стоимости билета - 400 руб.

2. В поездах дальнего следования перевозить животных можно в вагонах "Люкс", СВ, купе, плацкартных и общих вагонах, а также в вагонах с местами для сидения. "Перевозка крупных собак всегда осуществляется только в купейных вагонах, СВ и "Люкс" с выкупом целого купе. Перевозка мелких домашних (комнатных) животных, мелких собак, птиц в зависимости от класса обслуживания возможна как с выкупом купе, так и без такой необходимости. Собак-поводырей маломобильные пассажиры могут провозить с собой в вагонах всех категорий", - рассказали в РЖД.

3. В вагоне могут находиться разные животные в неограниченном количестве. За ними следит хозяин. Нельзя допускать прогулок животных по вагону.

4. При покупке билета на РЖД вагон, в котором разрешена перевозка животных, помечается пиктограммой в виде лапы животного. Аналогичная пиктограмма проставляется и на стандартном бланке билета пассажира при оформлении билета в кассе. Ветеринарных документов предоставлять не нужно.

Перевозка крупных собак всегда осуществляется только в купейных вагонах, СВ и "Люкс" с выкупом целого купе

5. Размер переноски для мелких домашних животных по сумме трех измерений не должен превышать 180 см. В одной переноске может размещаться не более двух животных или птиц. Крупные собаки перевозятся в намордниках и с поводком.

6. Можно отправить без сопровождения мелких домашних и других животных, например, ежа или норку, если они спокойные, чистые и здоровые. Стоимость услуги начинается от 820 рублей. В течение всей поездки животное будет находиться в закрытой опломбированной клетке (контейнере) в багажном купе под присмотром проводника. Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную, паспорт), поилку с водой, кормушку и корм, одну игрушку, абсорбент.