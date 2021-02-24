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Рубрика: В мире

Термометр политкорректности

Как США меняют учебную программу в погоне за расовой справедливостью
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8391)
Одна нью-йоркская школа разработала шкалу "белой идентичности", по которой родителей учеников попросили ответить самим себе на вопрос: они рьяные сторонники превосходства белой расы или наоборот - "вымывания" белизны. Шкала эта состоит из восьми пунктов, больше напоминающих термометр, где красная сторона с тремя "про-белыми" идентичностями плавно переходит в зеленый спектр "предателей белых".
Борцам за "расовое равенство" в США проявления дискриминации мерещатся повсюду — от памятников Колумбу (на фото) до произведений Шекспира. Фото: Reuters Борцам за "расовое равенство" в США проявления дискриминации мерещатся повсюду — от памятников Колумбу (на фото) до произведений Шекспира. Фото: Reuters
Борцам за "расовое равенство" в США проявления дискриминации мерещатся повсюду — от памятников Колумбу (на фото) до произведений Шекспира. Фото: Reuters

В других американских школах учителя литературы все чаще намеренно исключают из программы произведения Шекспира, потому что в его работах якобы воспеваются мизогиния (ненависть к женщинам), расизм, гомофобия и антисемитизм. Бывший педагог Вашингтонской государственной школы Клэр Бранкл рассказала School Library Journal, что не стала разбирать с детьми произведения классика, чтобы не фокусировать "центр повествования на белых цисгендерных гетеросексуальных мужчинах" (выражаясь нормальным языком, речь о мужчинах, которые не сомневаются в своем поле и увлекаются женщинами).

Фото: REUTERS/Stephanie Keith
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Между тем, пока борцы с "системным расизмом" и половой дискриминацией в Америке неистово выискивают и искореняют их в системе образования, качество обучения детей медленно деградирует, уверен телеведущий Fox News Грег Гатфелд. "Помните этот образовательный комитет в Сан-Франциско, который хотел переименовать все школы имени Линкольна и Вашингтона в честь более прогрессивных деятелей? Мы смеялись, а они были серьезны. Они отложили возвращение учеников в класс, чтобы разобраться именно с этим вопросом в первую очередь", - напомнил Гатфелд. Речь о предложении указанного комитета сменить названия сразу 44 школ. Всего пару дней назад под общественным давлением процесс переименования все же поставили на паузу, вернувшись к вопросу дальнейшего формата обучения детей.

В некоторых штатах борьба с "системным расизмом" пустила корни не только в умах преподавателей и учащихся, но и в программах обучения. Например, Совет по образованию Северной Каролины принял документ, по которому педагоги на уроках будут в обязательном порядке рассказывать о "тяжелых истинах угнетения коренных американцев, антикатолицизме, эксплуатации детского труда и Джиме Кроу (его именем неофициально называли американские законы о расовой сегрегации в некоторых штатах. - Прим. "РГ")", передает CNN. Как пишет The Washington Post, уже этой осенью учащиеся будут разбирать на занятиях, как люди "демонстрировали сопротивление и устойчивость к неравенству, несправедливости и дискриминации", и будут сравнивать различные исторические нарративы в контексте того, как они изображают расовые группы, женщин и так далее. Некоторые члены Совета высказались категорически против принятого плана образования, назвав его чрезмерно негативным, пессимистичным и принижающим заслуги и достижения американской нации. "Я не верю, что мы живем в систематически расистской стране, равно как не верю, что мы когда-либо жили в систематически расистской стране", - цитирует CNN Марка Робинсона, первого чернокожего лейтенант-губернатора штата.

Но умеренность в обсуждении этих вопросов сегодня не в почете. Власти Калифорнии хотят сделать ее первым штатом, где в перечень предметов для выпуска из старших классов войдет дисциплина об этнических меньшинствах Америки. Ранее губернатор штата Гэвин Ньюсом уже подписал указ, по которому ни один студент Калифорнийского университета не сможет получить диплом без такого курса. Первыми такой пункт в своих аттестатах получат выпускники 2024-25-го учебного года, пишет портал CalMatters. На уровне школ Ньюсом пока не утвердил этого в обязательном порядке, но сторонники идеи рук не опустили и планируют создать примерный образовательный план с этим предметом, чтобы учебные заведения могли сами решить, как можно интегрировать такую дисциплину в программу.

В Сорбонне Эсхила записали в "расисты"

Идеология гипертрофированной борьбы с расизмом, вины за колониальное прошлое этих трендов, свойственных нынешней Америке, пустила корни и в университетских кругах Франции. Причем к этому добавилось то, что на днях министр высшего образования Фредерик Видаль назвала "исламо-левачеством", имея по этим ввиду отказ некоторых интеллектуалов обличать радикальный ислам под предлогом защиты мусульманской веры как таковой.

По признанию известного социолога Бернара Ружье, на многих факультетах гуманитарных дисциплин превалируют исследования, основанные на гендерных и этноцентристских теориях. Как писала на днях парижская газета "Фигаро", "угнетенные мусульмане, женщины, подвергшиеся остракизму, представители ЛГБТ стали альфой и омегой" части академического сообщества во Франции.

Причем эти тенденции оказывают растущее влияние на студенчество, среди которого миропонимание в духе BlackLivesMatter принимает самые извращенные формы, превращаясь порой в самую настоящую цензуру. Так, группа студентов сорвала представление в стенах Сорбонны пьесы древнегреческого драматурга Эсхила "Просительницы" под тем предлогом, что она, мол, "расистская".

Дело дошло до того, что целый ряд видных ученых, политологов, профессоров опубликовали "Манифест 100", где потребовали создания комиссии для расследования случаев нарушения "академической свободы и республиканских принципов" в университетской среде. По их мнению, такой догматический крен крайне опасен и "подпитывает ненависть к белым во Франции".

Подготовил Вячеслав Прокофьев (Париж)

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