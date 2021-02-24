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24.02.2021 17:03
Рубрика: В мире

Китайские ученые предложили звуковыми волнами бороться с засухой

Текст: Анна Игнатенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые из Университета Циньхуа провели эксперимент на Тибетском плато, в ходе которого выяснилось, что при помощи мощных низкочастотных звуковых волн можно искусственно вызвать дождь в районах, страдающих от засухи, сообщает South China Morning Post.

Фото: phys.org
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В ходе двухчасового эксперимента в рамках проекта Sky River по увеличению количества осадков в Тибете исследователи активировали гигантский звуковой генератор, после чего было зафиксировано увеличение количества осадков на 11-17% в радиусе около 500 метров от устройства.

Звуковой генератор приводился в действие дизельным двигателем, способным сжимать более 30 кубометров воздуха, что примерно в 10 раз превышает атмосферное давление на уровне моря. С помощью этой технологии звук достигал облаков. Частота этого звука едва уловима для человеческого уха, однако его громкость может вызывать шум, сравнимый с работой реактивного двигателя на полной скорости. Данные радаров показали, что под воздействием звуковой волны образовалось значительно больше водяных капель.

Напомним, что западные регионы Китая (Тибет в том числе) ежегодно страдают от засухи. Как отмечают исследователи, "общий годовой ресурс водяного пара в атмосфере Китая составляет около 20 триллионов тонн. Однако лишь 20 процентов этой влаги достигает земли в виде осадков, а коэффициент конверсии осадков в западных регионах и того меньше". На сегодняшний день существуют и другие технологии создания дождя (прежде всего, орошение земель авиацией), однако преимущества технологии генерации звука заключаются в том, что она не загрязняет атмосферу, а также является менее затратной, поскольку предполагает возможность дистанционного управления.

Вместе с тем, эксперимент исследовательской группы Ван Гуанцяня вызвал возобновление давних дебатов о целесообразности воздействия на окружающую среду в рамках крупномасштабных программ изменения погоды. Кроме того, некоторые обвиняют ученого в растрате средств налогоплательщиков. Скептики убеждены, что даже если метод звуковой стимуляции сработает, он станет причиной шумового загрязнения, что в конечном счете негативно повлияет на людей и животных, которые живут в этом районе.

Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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Руководитель исследовательской группы, профессор Ван Гуанцянь отмечает, что физическая природа новой технологии требует дальнейшего изучения. Эксперимент придется повторить много раз, чтобы собрать больше данных.

Стоит отметить, что гипотеза о взаимосвязи звука и дождевых осадков существует уже не одно столетие. Достаточно вспомнить, что представители древних цивилизаций исполняли танцы дождя во время засухи. Однако до недавних пор данная теория не изучалась с точки зрения физики и не имела научного обоснования.

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