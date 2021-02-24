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24.02.2021 12:41
Рубрика: Экономика

Количество пользователей сетей 5G в мире достигло 220 миллионов

Текст: Иван Черноусов
Отрасль 5G развивается быстрее, чем ожидалось, и операторы уже получили коммерческие результаты от первой волны ее развертывания, рассказал в своем выступлении на Всемирном мобильном конгрессе в Шанхае исполнительный директор Huawei Райан Дин. База пользователей и количество устройств в сетях 5G, находящихся в коммерческом использовании, резко выросли по сравнению с 2019 годом. К концу 2020 года на рынок вышло 380 устройств с поддержкой 5G - в восемь раз больше, чем годом ранее.
Фото: ALEX PLAVEVSKI/EPA Фото: ALEX PLAVEVSKI/EPA
Фото: ALEX PLAVEVSKI/EPA
Фото: iStock
В мире развернуто более 140 коммерческих сетей 5G

Число пользователей мобильных сетей 5G увеличилось до 220 миллионов, а беспроводных домашних широкополосных подключений - до 1,05 миллиона, что в 17 и 21 раз больше, чем год назад, соответственно. Дин заявил, что в 2021 году эти цифры утроятся.

Цены на телефоны с поддержкой 5G также стремительно падают. На рынке уже появились устройства с ценой до 150 долларов и около 30 вариантов из среднего и нижнего ценового диапазонов стоимостью до 300 долларов. По словам Дина, по мере расширения сети и роста пользовательской базы экосистема мобильных телефонов с поддержкой 5G в течение следующих двух лет станет столь же развитой, что и 4G.

На рынках, где сети 5G появились первыми, операторы уже начали получать коммерческую прибыль. В Китае и Южной Корее доходы операторов продолжают расти, поскольку их база пользователей сетей 5G увеличивалась быстрее, чем в других странах. Финский оператор DNA и саудовский оператор Zain также достигли впечатляющих финансовых результатов на ранних этапах коммерческого развертывания сетей 5G.

Фото: iStock
В Сибири создали сверхмалую антенну для сетей 5G

Согласно данным аналитического агентства IDC, в прошлом году в мире на смартфоны с поддержкой сотовых сетей 5G пришлось около 10% выпущенных устройств. Доля таких девайсов составил 1,29 млрд штук.

Аналитики ожидают, что продажи смартфонов с 5G в 2021 году вырастут в четыре раза. Ключевыми факторами называются снижение стоимости таких девайсов, а также расширение покрытия сотовых сетей пятого поколения. Средняя цена на смартфон с 5G в 2021 году будет на 25% ниже, чем в 2020 году и составит 611 долларов. К 2024 году средняя цена на 5G-аппарат будет равняться 453 долларам. Самый дешевый смартфон, поддерживающий сети пятого поколения, сейчас стоит 279 евро (или 340 долларов).

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