Компьютеры с процессором Apple M1 "убивают" накопитель SSD

Пользователи Twitter, а также форумов портала MacRumors отметили, что компьютеры с чипом Apple M1 способны быстро "убить" накопитель SSD. Они зафиксировали слишком большой объем записей на диск за короткий промежуток времени.

В некоторых случаях Mac потребляли от 10 до 13 процентов от максимального допустимого общего количества записанных байтов (TBW) на их SSD.

Флэш-память на твердотельных накопителях может быть использована определенное количество раз, после чего диск будет работать нестабильно. Программное обеспечение гарантирует, что нагрузка будет равномерно распределяется по ячейкам памяти накопителя. Однако диски не должны исчерпывать свой ресурс так быстро, как происходит на Mac с чипом M1.

Один из пользователей рассказал, что его компьютер израсходовал один процент своего SSD всего за два месяца. На другом устройстве, с SSD емкостью 2 ТБ, было потреблено потребил три процента. Владелец последнего компьютера предположил, что если бы его машина имела память на 256 ГБ,износ бы составил до 30 процентов. Чрез два года диск был бы полностью заполнен.

Сообщения о странном поведении SSD поступили также от пользователей компьютеров Mac на базе Intel. Так что озвученная проблема, возможно, не напрямую связана именно с чипом M1.