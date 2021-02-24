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24.02.2021 12:59
Рубрика: Общество

Кто в доме премьера хозяин

Кот Ларри празднует десятилетие на посту главного британского мышелова
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Неделя № 39(8390)
Главный мышелов резиденции британских премьеров кот Ларри отпраздновал десятилетие на этом ответственном посту. Главы правительства сменяются, а Ларри остается.
Должностные обязанности Ларри многочисленны и многосложны - далеко не на всякого кота можно возложить такую ответственность. Фото: REUTERS Должностные обязанности Ларри многочисленны и многосложны - далеко не на всякого кота можно возложить такую ответственность. Фото: REUTERS
Должностные обязанности Ларри многочисленны и многосложны - далеко не на всякого кота можно возложить такую ответственность. Фото: REUTERS

Вот уже десять лет кот Ларри - основной объект внимания прессы и любимец публики, посещающей резиденцию на Даунинг-стрит. Он встречался с президентом России Владимиром Путиным, экс-президентами США Бараком Обамой и Дональдом Трампом и многими другими политическими лидерами из разных стран мира, даже если они этого не замечали.

Фото: Марина Волосевич
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Его соседями побывали экс-премьеры Британии Дэвид Кэмерон и Тереза Мэй, а также действующий премьер Борис Джонсон.

Последний оказался любителем собак и завел своего личного пса породы джек-рассел, но перед тем, как привезти его на Даунинг-стрит, отправил щенка в приемную семью, где того приучали к мирному сосуществованию с котами.

Ларри - госслужащий, и на официальном сайте премьера Великобритании перечислены его обязанности.

"Ларри проводит свои дни, встречая гостей дома, инспектируя средства защиты и проверяя качество сна на антикварной мебели.

В его ежедневные обязанности также входит обдумывание решения проблемы мышей в доме.

Ларри говорит, что этот вопрос пока находится на стадии тактического планирования". Действительно, в резиденции есть несколько кресел, которые он считает своими, и регулярно усаживается на них, а то и спит, не обращая внимания на то, что происходит вокруг.

Но представительские обязанности так захватили главного мышелова, что на ловлю мышей не остается ни сил, ни времени. 16 сентября 2012 года премьер-министр даже решил отказаться от услуг Ларри "из-за ненадлежащего исполнения им своих обязанностей".

Однако выяснилось, что у кота есть влиятельные поклонники в лейбористской партии, кроме того, пользователи социальных сетей начали кампанию "Спасите Ларри", и главный мышелов остался на своем посту.

В день 10-летнего юбилея в должности главного мышелова в его "Твиттере" появилась запись: "Меня спрашивают, какие у меня планы на будущее после десяти лет в резиденции премьера.

Скажу прямо: этот кот не из тех, кто уходит на пенсию, и я уже строю планы на 20-летие".

Общество Ежедневник Светская хроника

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