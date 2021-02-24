Лавров: Москва открыта к диалогу по разоружению со всеми ядерными странами

Российская сторона открыта для диалога по разоружению со всеми странами с ядерным потенциалом, заявил 24 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе видеообращения к участникам Женевской конференции по разоружению.

"Последовательно выступаем за переподтверждение Россией и США, другими участниками "ядерной пятерки" основополагающей формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - отметил глава МИД РФ.

Он также подчеркнул в своем выступлении, что "дальнейшее продвижение по этому пути потребует подключения всех государств, обладающих военными ядерными потенциалами, в частности, Великобритании и Франции. Россия открыта к многостороннему диалогу, который должен вестись на консенсусной основе, при уважении законных интересов всех сторон и с их согласия".

Лавров пояснил, что в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном он повторил предложение еще раз подтвердить формулу, что ядерная война никогда не должна быть развязана.