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24.02.2021 13:22
Рубрика: Власть

Лавров: Москва открыта к диалогу по разоружению со всеми ядерными странами

Текст: Константин Волков

Российская сторона открыта для диалога по разоружению со всеми странами с ядерным потенциалом, заявил 24 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе видеообращения к участникам Женевской конференции по разоружению.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
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"Последовательно выступаем за переподтверждение Россией и США, другими участниками "ядерной пятерки" основополагающей формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - отметил глава МИД РФ.

Он также подчеркнул в своем выступлении, что "дальнейшее продвижение по этому пути потребует подключения всех государств, обладающих военными ядерными потенциалами, в частности, Великобритании и Франции. Россия открыта к многостороннему диалогу, который должен вестись на консенсусной основе, при уважении законных интересов всех сторон и с их согласия".

Лавров пояснил, что в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном он повторил предложение еще раз подтвердить формулу, что ядерная война никогда не должна быть развязана.

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