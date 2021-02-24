Лавров рассказал о ситуации с образованием на русском языке на Украине

Возможности получить на Украине образование на русском языке сократились более чем на 80 процентов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

Он отметил, что "по сравнению с языками других национальных меньшинств, русский язык, который являлся и является родным, по разным оценкам, для 30-50 процентов населения всей страны, подвергся дополнительной дискриминации, поскольку для языков стран Евросоюза украинские власти предусмотрели отдельный преференциальный режим".

Министр напомнил, что с сентября 2020 года на Украине начался процесс "выдавливания" языков национальных меньшинств из общественной сферы и образования.

Также, по словам министра, новый украинский нормативный акт "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", вступивший в силу 16 января и требующий, чтобы поставщики услуг предоставляли всю информацию только на украинском языке, показывает, что "властями Украины сделан очередной шаг по уничтожению многоязычия и многокультурности в своей стране".

Кроме того, Лавров обратил внимание на тот факт, что Совет ООН по правам человека обходит молчанием нарушения языковых и образовательных прав миллионов русскоязычных на Украине и в Прибалтике.