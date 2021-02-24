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24.02.2021 13:52
Рубрика: В мире

Лавров рассказал о ситуации с образованием на русском языке на Украине

Текст: Константин Волков

Возможности получить на Украине образование на русском языке сократились более чем на 80 процентов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

Он отметил, что "по сравнению с языками других национальных меньшинств, русский язык, который являлся и является родным, по разным оценкам, для 30-50 процентов населения всей страны, подвергся дополнительной дискриминации, поскольку для языков стран Евросоюза украинские власти предусмотрели отдельный преференциальный режим".

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Министр напомнил, что с сентября 2020 года на Украине начался процесс "выдавливания" языков национальных меньшинств из общественной сферы и образования.

Также, по словам министра, новый украинский нормативный акт "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", вступивший в силу 16 января и требующий, чтобы поставщики услуг предоставляли всю информацию только на украинском языке, показывает, что "властями Украины сделан очередной шаг по уничтожению многоязычия и многокультурности в своей стране".

Кроме того, Лавров обратил внимание на тот факт, что Совет ООН по правам человека обходит молчанием нарушения языковых и образовательных прав миллионов русскоязычных на Украине и в Прибалтике.

В мире экс-СССР Украина Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Отношения России и Украины Политический кризис на Украине

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