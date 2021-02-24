Лавров: Угроза гонки вооружений в космосе нарастает

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время нарастает угроза гонки вооружений в космосе. Об этом он сказал 24 февраля в своем видеовыступлении перед участниками Женевской конференции по разоружению.

"Нарастает угроза гонки вооружений в космосе. США и их союзники приступили к практической реализации курса на использование околоземного пространства для ведения боевых операций, в том числе наступательных, и размещение там ударных систем вооружений", - отметил министр.

При этом, по его словам, пока еще "имеется шанс выработать общеприемлемые юридически обязывающие меры, способные предотвратить силовое противостояние в космическом пространстве".