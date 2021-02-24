Действующий обладатель Лиги чемпионов "Бавария" стартовала в плей-офф нынешнего розыгрыша турнира с крупной победы: в первом матче 1/8 финала мюнхенцы разгромили на выезде "Лацио" со счетом 4:1.

Счет в этой встрече открыл лидер немецкой команды Роберт Левандовски. Для лучшего игрока года ФИФА этот гол стал 72-м за всю карьеру в Лиге чемпионов. В списке лучших бомбардиров в истории турнира поляк обогнал экс-форварда мадридского "Реала" Рауля и вышел на третье место. Впереди только два лучших футболиста современности - Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Другой вопрос, что отставание от лидеров у Левандовски существенное: в активе Месси 119 голов, Роналду и вовсе 134. Маловероятно, что Роберт в ближайшем будущем догонит аргентинца и португальца. Что Лионель, что Криштиану продолжают выступать в Лиге чемпионов и не сдают позиций по части забитых мячей. Впрочем, достижения Левандовски поражают. В последние годы он набрал потрясающую форму, выиграл кучу командных и индивидуальных наград. В прошлом году Роберт стал лучшим бомбардиром Бундеслиги и Лиги чемпионов. Тем удивительнее, что ему не удалось стать обладателем "Золотой бутсы" (приз, ежегодно вручаемый лучшему снайперу в Европе). К слову, награду получил соперник Левандовски и "Баварии" по 1/8 финала Лиги чемпионов - нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле. Итальянец забил в "серии А" 36 мячей, Роберт в первенстве Германии отличился 34 раза.

- Невероятно, что я опередил Левандовски в гонке за "Золотую бутсу". Он всесторонний нападающий. На мой взгляд, Роберт - лучшая девятка в мире. Что мне больше всего в нем нравится - это желание постоянно прибавлять и не останавливаться, - отметил Иммобиле.

Что касается непосредственно матча в Риме, то "Бавария" не оставила "Лацио" никаких шансов. Еще до перерыва гости повели 3:0, а во втором тайме спокойно довели дело до победы.

Поразительная статистика: главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик провел 15 встреч в Лиге чемпионов у руля своей команды, из которых выиграл в 14 при одной ничьей.

- Наш план сработал. Мы с самого начала стали давить на соперника и вынуждать его ошибаться. Слежу ли я за личной статистикой в Лиге чемпионов? Если честно - нет. Это особенный турнир, в первую очередь для футболистов. Сегодня "Бавария" сделала огромный шаг на пути к четвертьфиналу, - сказал Флик.

Коллега Флика по "Лацио" Симоне Индзаги посетовал на ошибки своих игроков. Понять его можно: в эпизоде с первым голом защитник римлян Матео Мусаккио своей передачей вывел Левандовски один на один с Пепе Рейной.

- Перед матчем мы говорили с ребятами о том, что должны показать свой футбол, но все пошло не так. Игроки переволновались, действовали скованно. По сути, "Лацио" сам себе забил три мяча. На таком уровне подобные ошибки непростительны. Если бы при счете 0:1 нам дали пенальти, то все могло сложиться иначе. Я не хочу сказать, что "Бавария" победила незаслуженно, однако мы сами себе усложнили задачу. Надеюсь, в Мюнхене нам удастся быть раскованнее, - сказал Индзаги.

В параллельной встрече "Челси" обыграл в номинально выездном матче "Атлетико" (1:0). Напомним, что этот поединок был перенесен из Мадрида в Бухарест в связи с ограничениями из-за распространения коронавируса.

Лондонцы победили благодаря голу через себя Оливье Жиру в середине второй половины. Для француза этот мяч был шестым в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, что является его личным рекордом. На групповом этапе он оформил покер в ворота "Севильи" и стал самым возрастным игроком, забившим четыре гола в одной встрече главного еврокубка.

В активе Роберта Левандовски 72 гола в Лиге чемпионов, у Лионеля Месси - 119, у Криштиану Роналду - 134

Надо отметить, что "Челси" серьезно прибавил с приходом нового главного тренера Томаса Тухеля. При немецком специалисте "синие" победили в шести матчах из восьми и не потерпели ни одного поражения.

Напомним, что сегодня вторую встречу 1/16 финала Лиги Европы проведет "Краснодар". "Быки" отправятся в гости к загребскому "Динамо". Первый поединок завершился победой хорватов со счетом 3:2.

Где будем смотреть

25 февраля, четверг, "Матч ТВ"

22.55. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Краснодар". Прямая трансляция.

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