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24.02.2021 08:54
Рубрика: Экономика

Льготу для опекунов-пенсионеров с севера предложили прописать в законе

Текст: Елена Манукиян
Опекунам и попечителям-пенсионерам, проживающим на севере и приравненных к нему территориях, предлагают возвращать компенсацию проезда к месту отдыха и обратно. Законопроект об этом готовится к рассмотрению в первом чтении в Госдуме 25 февраля. В нем говорится, что компенсация приемным родителям-пенсионерам будет предоставляться один раз в два года наравне с другими пенсионерами-северянами.
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Дело в том, что сегодня эта выплата стала предметом судебных споров. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на счет нее существует два противоположных решения Верховного суда. В первом случае в ней отказано из-за того, что опекуны и попечители рассматриваются как работающие граждане, которые получают за свою деятельность вознаграждение. Во втором - выплата заявителю полагается с пояснением, что договор о приемной семье имеет разную правовую природу с гражданско-правовым договором возмездного оказания услуг.

Законопроектом предлагается устранить возникшие разночтения в законе, которые ставят пенсионеров, создавших приемные семьи, в неравные условия по отношению к другим гражданам, которым государство гарантирует возмещение части затрат на отдых в связи с работой и проживанием в экстремальных природно-климатических условиях.

Экономика Пенсии и пособия Законопроекты и комментарии

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