Льготу для опекунов-пенсионеров с севера предложили прописать в законе

Опекунам и попечителям-пенсионерам, проживающим на севере и приравненных к нему территориях, предлагают возвращать компенсацию проезда к месту отдыха и обратно. Законопроект об этом готовится к рассмотрению в первом чтении в Госдуме 25 февраля. В нем говорится, что компенсация приемным родителям-пенсионерам будет предоставляться один раз в два года наравне с другими пенсионерами-северянами.

Дело в том, что сегодня эта выплата стала предметом судебных споров. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на счет нее существует два противоположных решения Верховного суда. В первом случае в ней отказано из-за того, что опекуны и попечители рассматриваются как работающие граждане, которые получают за свою деятельность вознаграждение. Во втором - выплата заявителю полагается с пояснением, что договор о приемной семье имеет разную правовую природу с гражданско-правовым договором возмездного оказания услуг.

Законопроектом предлагается устранить возникшие разночтения в законе, которые ставят пенсионеров, создавших приемные семьи, в неравные условия по отношению к другим гражданам, которым государство гарантирует возмещение части затрат на отдых в связи с работой и проживанием в экстремальных природно-климатических условиях.