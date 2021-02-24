Мэр Нью-Йорка обозначил сроки отказа от защитных масок

Носить защитные маски жителям Нью-Йорка придется минимум до июня. До этого времени власти не планируют пересматривать меры предосторожности от коронавируса. Об этом на пресс-конференции рассказал мэр города Билл де Блазио.

"Июнь - это самое раннее, когда мы начнем задумываться об изменении предписаний по ношению масок, - приводит РИА Новости пояснения главы Нью-Йорка. - Нас очень беспокоят штаммы".

В первом полугодии 2021-го жителям нужно продолжать соблюдать все санитарные правила: носить даже не одну, а две защитные маски и раз в месяц сдавать тест на коронавирус, отметил де Блазио. Напомним, во время первой волны коронавируса в США, которая пришлась на весну прошлого года, город был центром эпидемии. В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более трех тысяч человек.

США по-прежнему лидируют среди стран мира по числу заболевших новым типом коронавируса. Положительный тест в стране получили уже 28 миллионов 256 тысяч 160 человек. Данные публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости.