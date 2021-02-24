МИД РФ: Речи о разрыве отношений с ЕС по инициативе Москвы не идет

Москва не собирается по своей инициативе разрывать отношения с ЕС. Об этом заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Все, что в наших отношениях с ЕС на сегодняшний день, увы, заморожено, - все это результат действий наших доблестных партнеров из Евросоюза и тех, кто их поддерживает с разных сторон. Поэтому речь никогда не шла о том, что РФ по своей инициативе разорвет отношения с Евросоюзом", - заявил Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

Однако, по его словам, в случае деструктивных действий Евросоюза в отношении РФ, Москва "не будет сидеть сложа руки" и пойдет на асимметричный ответ.