МИД заявил о необходимости устранить зависимость РФ от "ядовитого" доллара

"Нам нужно отгородить себя от финансовой и экономической системы США, чтобы устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях", - цитирует Рябкова Bloomberg.

Он также отметил, что за последние несколько лет Вашингтон ввел немало санкций в отношении российских банков, госкорпораций, нефтегазового сектора и, вероятно, намерен еще больше ужесточить меры.

При этом Рябков подчеркнул, что МИД не отвечает за экономическую политику, и не уточнил, какие именно действия могут быть предприняты для уменьшения зависимости России от доллара. Однако он отметил, что напряженность в российско-американских отношениях со времен холодной войны неуклонно росла и, возможно, сейчас отношения находятся на еще худшем уровне, чем во времена существования СССР.

"Эмоции настолько накалены, что мы не увидим никаких улучшений в течение долгого-долгого времени", - сказал Рябков.

Он также заявил, что все утверждения США об ослаблении санкций против Москвы в случае, если последняя изменит свою политику, являются ложью.