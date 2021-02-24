Миллер переизбран главой правления "Газпрома" еще на пять лет

Алексей Миллер переизбран председателем правления "Газпрома" еще на пять лет. Совет директоров компании принял это решение единогласно, говорится в сообщении компании.

Новый срок для Алексея Миллера начнется с 31 мая 2021 года.

Алексей Миллер занимает это пост уже в течение 20 лет с 2001 года. При нем компания успешно запустила несколько крупнейших проектов - газопроводы "Северный поток", "Сила Сибири" и "Турецкий поток", завод по сжижению газа "Сахалин-2", а также приступила к освоению новых месторождений газа. Кроме этого с 2005 года компания участвует в программе газификации регионов. К 2021 году уровень газификации регионов в России составил - 71,4%. К 2026 году, когда закончится очередной срок полномочий Алексея Миллера, планируется достичь уровня 74,7%.