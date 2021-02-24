Минфин перевел часть ФНБ в китайский юань и японскую иену

Новости

Источник: "Скопинский маньяк" выйдет на свободу спустя 17 лет заключения 19:40
Проспекту в Харькове в третий раз вернули имя маршала Жукова 19:38
Цены на нефть марки Brent превысили 67 долларов за баррель 19:18
Вирусолог спрогнозировал завершение пандемии COVID в начале 2022 года 18:56
Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона 18:52
Швейцария с 1 марта начнет смягчать коронавирусные ограничения 18:41
Fitch подтвердило рейтинг Евросоюза благодаря экономике пяти стран 18:38
Губернаторы вышли в ClubHouse и рассказали о своей работе 18:36
Питер Динклэйдж спродюсирует мультфильм по комиксу "Мы дали слово" 18:28
Умер ведущий "Кинопанорамы", сценарист Даль Орлов 18:09
Промес прокомментировал возвращение в "Спартак" 18:03
Глава немецкой Wintershall Dea высказался о судьбе "Северного потока - 2" 17:59
Джиллиан Андерсон сыграет Элеонору Рузвельт в сериале "Первая леди" 17:58
В Петербурге суд запретил аниме-сериал на трех сайтах 17:55
В Волгограде сотрудников угрозыска задержали при получении взятки 17:52
Создатели "Годзиллы против Конга" раскрыли детали сюжета 17:33
Петербуржец установил рекорд, откатив 40-тонный самолет на 4 метра 17:26
В Дагестане после массового отравления детей возбудили дело 17:23
Мошенник пытался получить кредит на сумму почти в 2 млн рублей 17:21
Путин выразил надежду на нормализацию обстановки в Киргизии 17:09
Путин получил приглашение в Киргизию 17:07
Китайские ученые предложили звуковыми волнами бороться с засухой 17:03
Актрису Екатерину Градову похоронили в Москве 17:00
Исследование: Те, кто носит очки, в три раза реже болеют коронавирусом 16:48
Миллер переизбран главой правления "Газпрома" еще на пять лет 16:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
24.02.2021 19:17
Рубрика: Экономика

Минфин перевел часть ФНБ в китайский юань и японскую иену

Текст: Игорь Зубков
Минфин в феврале завершил конверсионные операции по переводу средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новой нормативной структуре. Теперь она включает китайский юань с долей в 15% и японскую иену с долей в 5%.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Названо время года, когда завершится худший период для рубля

Ранее в нормативной структуре ФНБ на доллар и евро приходилось по 45%, а на фунт стерлингов - 10%. В новой структуре доли и доллара и евро сокращены до 35%, доля фунта стерлингов сохранилась на прежнем уровне. Изменения направлены на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ, сообщило министерство.

В апреле 2020 года правительство включило в корзину разрешенных валют ФНБ китайский юань. Как объяснял Минфин, включение юаня должно способствовать сближению валютной структуры ФНБ со структурой золотовалютных резервов, которую Банк России модифицировал в последнее время для минимизации "санкционных" рисков.

В составе золотовалютных резервов по состоянию на середину прошлого года (последние доступные данные) 29% активов были номинированы в евро, 22,2% - в долларах, 12,2% - в юанях.

На 1 февраля на счетах ФНБ в Банке России было размещено 51,2 млрд долларов, 44,2 млрд евро, 8,6 млрд фунтов стерлингов, а также 272,7 млн рублей.

Экономика Финансы Валютный рынок Правительство Минфин

Главное сегодня

Путин заявил о попытках поставить Россию под внешний контроль
Минфин перевел часть ФНБ в китайский юань и японскую иену
Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах
Россияне с 1 марта смогут прилететь в Грузию
Миллер переизбран главой правления "Газпрома" еще на пять лет
ФНС назвала сроки уплаты транспортного и земельного налогов
Перечислены случаи блокировки клиентских карт банками