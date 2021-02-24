Минфин перевел часть ФНБ в китайский юань и японскую иену

Минфин в феврале завершил конверсионные операции по переводу средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новой нормативной структуре. Теперь она включает китайский юань с долей в 15% и японскую иену с долей в 5%.

Ранее в нормативной структуре ФНБ на доллар и евро приходилось по 45%, а на фунт стерлингов - 10%. В новой структуре доли и доллара и евро сокращены до 35%, доля фунта стерлингов сохранилась на прежнем уровне. Изменения направлены на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ, сообщило министерство.

В апреле 2020 года правительство включило в корзину разрешенных валют ФНБ китайский юань. Как объяснял Минфин, включение юаня должно способствовать сближению валютной структуры ФНБ со структурой золотовалютных резервов, которую Банк России модифицировал в последнее время для минимизации "санкционных" рисков.

В составе золотовалютных резервов по состоянию на середину прошлого года (последние доступные данные) 29% активов были номинированы в евро, 22,2% - в долларах, 12,2% - в юанях.

На 1 февраля на счетах ФНБ в Банке России было размещено 51,2 млрд долларов, 44,2 млрд евро, 8,6 млрд фунтов стерлингов, а также 272,7 млн рублей.