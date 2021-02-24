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24.02.2021 20:02
Рубрика: Власть

Ставку сделают с отсрочкой

Михаил Мишустин рассказал о новой программе льготного кредитования бизнеса
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8391)
В течение года предприниматели из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей смогут получать льготные кредиты под три процента с отсрочкой выплаты на полгода. Воспользоваться этой возможностью смогут не только представители малого и среднего бизнеса, но и крупные предприятия.
Михаил Мишустин призвал сенаторов мониторить в регионах исполнение общенационального плана по восстановлению экономики. Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС Михаил Мишустин призвал сенаторов мониторить в регионах исполнение общенационального плана по восстановлению экономики. Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС
Михаил Мишустин призвал сенаторов мониторить в регионах исполнение общенационального плана по восстановлению экономики. Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Новую программу льготного кредитования бизнеса представил в среду премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, президент одобрил предложенный правительством подход. В ходе ежегодной встречи с руководством Совета Федерации глава кабмина отметил, что не все российские предприятия успели восстановиться после спада, вызванного коронавирусом. "Это предприятия общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий, туристический бизнес и ряд других. Им по-прежнему необходима помощь государства в это непростое время", - сказал Мишустин.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Действующая программа льготных кредитов подходит к концу, в связи с чем правительство приняло решение запустить новую. В ней условия несколько изменятся. "Ставка льготного кредита будет не два, а три процента", - сообщил Мишустин. "Это небольшое повышение, учитывая, что экономика постепенно восстанавливается", - отметил он. Компании получат возможности для роста, и в течение первого полугодия бизнес по этой новой программе не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Лишь во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно, уточнил премьер. "Кроме того, теперь в программу будут допущены от микро- и малых до крупных предприятий из числа наименее восстановившихся в отраслях, которые на сегодняшний день пока еще до конца не вернулись на докризисный уровень", - сообщил Михаил Мишустин.

"Рассчитываем, что потенциально этой помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей и компании, в которых работают порядка 1,5 миллиона человек", - продолжил глава кабмина.

В правительстве надеются, что за это время завершится основной этап вакцинации от коронавируса, "спрос на услуги этих отраслей соответственно вырастет и они смогут начать быстрое восстановление", сказал премьер.

Потенциально этой помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей и компании, в которых работают порядка 1,5 миллиона человек

"Такая мера государственной поддержки даст бизнесу новый импульс для развития", - уверен глава правительства. Он добавил, что кабмин уже оказал беспрецедентную поддержку регионам, направив им в виде дотаций порядка 1,1 трлн рублей на борьбу с последствиями распространения коронавируса. Эти средства пошли на выравнивание бюджетов, компенсацию падения их доходов, а также на стабилизацию системы здравоохранения.

В этом году правительство продолжит поддерживать регионы, заверил Мишустин. Уже предусмотрены дотации в размере 100 млрд рублей на поддержку сбалансированности региональных бюджетов.

Премьер также отметил, что "Совет Федерации оказал компетентную поддержку" правительству в ходе формирования общенационального плана по восстановлению экономики. "Мы рассчитываем, что члены Совета Федерации будут мониторить исполнение соответствующих положений плана, всех мероприятий, которые есть в регионах", - сказал он.

"Прошедший год стал настоящим экзаменом для органов государственной власти", - заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "И можно сегодня уже уверенно утверждать, что правительство под вашим руководством сумело сохранить социально-экономическую и финансовую стабильность, четко, без проволочек выполнить все поручения президента", - добавила она, обращаясь к Мишустину. "В итоге мы входим в постковидный период в гораздо лучшей форме, чем многие другие развитые страны", - констатировала глава Совфеда.

Сенаторы в ходе встречи указали на ряд направлений, для развития которых нужна совместная работа с правительством. Среди них - продвижение региональных товарных брендов за пределами страны.

Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС
Мишустин призвал не делать сверхприбыль на вакцинах, а помогать людям

"Конечно, мы продолжим помогать предпринимателям нашим двигаться на внешние рынки . Сейчас мы возмещаем им часть затрат на сертификацию таких товаров", - сказал Михаил Мишустин, отвечая на выступление вице-спикера СФ Ильяса Умаханова. "В текущем году мы направим на это в четыре раза больше средств, чем было до этого, - 448 миллионов рублей", - добавил глава кабмина. Он напомнил, что помогать предпринимателям будет Российский экспортный центр, в прошлом году было просубсидировано 68 таких заявок на 100 миллионов рублей. "Мы внимательно к этому вопросу относимся и будем, еще раз скажу, системно увеличивать финансирование на продвижение, в том числе наших региональных брендов", - подчеркнул глава правительства.

Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак поинтересовался позицией кабмина относительно развития телемедицины. Об этом много говорят и врачи, и пациенты, отметил сенатор, а пандемия коронавируса дала новый импульс таким технологиям. "Я, скажу честно, поддерживаю эти направления, но очень аккуратно. Например, устройство для дистанционного наблюдения за здоровьем, о чем многие говорят, это, скажем так, не телемедицина, это обычная дистанционная передача данных о показателях человека", - ответил глава правительства. "Многое можно здесь развивать, но очень аккуратно. Потому что все равно никакая телемедицина, никакая цифровая платформа не заменит собой врача", - заключил Михаил Мишустин.

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