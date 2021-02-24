Экономика
24.02.2021 13:30
Текст: Юлия Васильева

Миссия МАГАТЭ оценит систему физической защиты БелАЭС

Предстоящая миссия МАГАТЭ оценит систему физической защиты Белорусской АЭС. Об этом рассказал заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Александр Докучаев, сообщает БЕЛТА.

По словам Александра Докучаева, в соответствии с международными рекомендациями, одним из важных мероприятий по развитию инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности для стран, впервые развивающих свои ядерно-энергетические программы, является приглашение в страну различных консультативных миссий МАГАТЭ. В частности, речь идет о миссии IPPAS - это миссия по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Европейские эксперты завершили работу на площадке БелАЭС

"В настоящее время ведется подготовка к проведению указанной миссии в 2021 году", - сказал Александр Докучаев. Он уточнил, что планируется ее принять в середине лета. Главой миссии IPPAS в Беларуси станет член технического персонала национальной лаборатории Министерства энергетики США Джозеф Сандовал.

"Миссия IPPAS рассмотрит четыре тематических модуля. В их числе - оценка национального режима обеспечения физической безопасности ядерного материала и установок, оценка системы физической защиты конкретной ядерной установки (Белорусская АЭС) и ядерного материала при транспортировке, а также информационной и компьютерной безопасности", - пояснил Александр Докучаев.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2021 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»