Миссия МАГАТЭ оценит систему физической защиты БелАЭС

По словам Александра Докучаева, в соответствии с международными рекомендациями, одним из важных мероприятий по развитию инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности для стран, впервые развивающих свои ядерно-энергетические программы, является приглашение в страну различных консультативных миссий МАГАТЭ. В частности, речь идет о миссии IPPAS - это миссия по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии.

"В настоящее время ведется подготовка к проведению указанной миссии в 2021 году", - сказал Александр Докучаев. Он уточнил, что планируется ее принять в середине лета. Главой миссии IPPAS в Беларуси станет член технического персонала национальной лаборатории Министерства энергетики США Джозеф Сандовал.

"Миссия IPPAS рассмотрит четыре тематических модуля. В их числе - оценка национального режима обеспечения физической безопасности ядерного материала и установок, оценка системы физической защиты конкретной ядерной установки (Белорусская АЭС) и ядерного материала при транспортировке, а также информационной и компьютерной безопасности", - пояснил Александр Докучаев.