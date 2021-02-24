Недвижимость

Может ли россиянка в Беларуси отказаться от собственности в России?

"Я россиянка, но живу и работаю в Беларуси. В России у меня треть родительской квартиры. Родители хотят ее продать и купить дом. Приехать в Россию я сейчас никак не могу. А могу ли здесь, в Беларуси, отказаться от своей доли в пользу мамы или папы? Марина О.".

Вы можете в консульском отделе Посольства России в Беларуси оформить доверенность своему представителю в России на совершение сделки. Например, можно переоформить вашу долю, подарив ее одному из родителей. Доверенность можно оформить на другого родителя (не одаряемого).

Нотариальные действия совершаются в день предъявления документов после уплаты консульских сборов. Если доверенность будет на одного из родителей, он составит 32 доллара по курсу Нацбанка Беларуси. Оплата производится наличными, в белорусских рублях, в кассе консульского отдела Посольства.

Составить текст доверенности вы можете самостоятельно, на сайте Посольства России в Беларуси есть образец. В доверенности надо обязательно указать полномочия на заключение договора дарения доли и последующую государственную регистрацию перехода права собственности в Росреестре. Также обязательно следует указывать Ф.И.О. одаряемого и предмет дарения, иначе доверенность будет недействительна. Ошибки в дате, номерах документов, склонении имен в разных падежах и родах могут повлечь за собой отказ в принятии доверенности в России.

Проект доверенности необходимо распечатать в двух экземплярах, также при себе желательно иметь флеш-карту с проектом доверенности, чтобы можно было поправить, если будут ошибки. После оформления доверенности ее можно переслать, воспользовавшись услугами "Белпочты" или других компаний экспресс-доставки.

Льготы

Как регулируются выплаты белорускам детского пособия в России?

"Моя дочь-белоруска замужем за россиянином, проживает в России. Недавно родила ребенка, но пособие пока оформить не может. Подскажите, какими нормативно-правовыми актами регулируются эти вопросы в Союзном государстве? Вера Александровна К.".

Татьяна Смирнова, советник Департамента правового обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства:

- Вопросы, затронутые в обращении, регулируются Договором между РФ и РБ о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24 января 2006 года, Федеральным законом от 19.05.1995 N81-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и приказом Минтруда России от 29.09.2020 N 668н "Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей".

В соответствии со статьей 15 Договора о сотрудничестве в области социального обеспечения пособия для семей с детьми назначаются и выплачиваются согласно законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой постоянно проживает ребенок (дети) с одним из родителей или лицом, его заменяющим.

Вышеуказанным законом и приказом Минтруда России определены круг лиц, виды пособий, условия назначения и выплаты, а также размер пособий гражданам, имеющим детей. В силу статьи 1 Федерального закона N 81-ФЗ его действие распространяется не только на граждан РФ, но и на постоянно проживающих на территории России иностранных граждан, а также временно проживающих и подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством иностранных граждан. Лица, имеющие право на получение пособий, их законные представители или доверенные лица в целях получения пособий обращаются в организации (орган соцзащиты населения по месту жительства), назначающие указанные пособия, с заявлением и документами, предусмотренными Порядком, утвержденным приказом Минтруда России от 29.09.2020 N668н "Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей".

Правила

Могут ли россиянина лишить вида на жительство в Беларуси за нарушение ПДД?

"Полгода назад получила вид на жительство в Беларуси. На машине нарушила скоростной режим. Сотрудник ГАИ, выписывая штраф, сказал, что если буду и впредь нарушать скоростной режим, то могут лишить вида на жительство. Это действительно так? Полина У.".

В соответствии с белорусским законодательством за совершение иностранным гражданином пяти и более административных правонарушений в течение года, в том числе нарушение ПДД, компетентными органами Беларуси могут быть приняты решения об аннулировании вида на жительство в Республике и о последующей высылке из страны. При этом не важно, какие именно правила нарушены - скоростной режим или правила парковки. Это может быть и переход улицы в неположенном месте.

При управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в отношении иностранных граждан, в том числе россиян, одновременно с привлечением к административной ответственности применяется высылка или депортация из Беларуси. При этом нарушителя не только могут выслать из страны, но и установят запрет на въезд в Республику сроком от шести месяцев до десяти лет.