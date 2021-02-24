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Рубрика: Экономика

Дай поиграть на бирже

На фондовом рынке - бум инвестиций обычных граждан. Миллионы из них не знают, как они рискуют
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8391)
Число российских граждан, открывших счета на бирже, за 2020 год почти удвоилось и достигло 9,8 млн, инвестиции граждан в ценные бумаги также выросли почти в два раза - до 6 трлн рублей.
Путь граждан на биржу резко сократился - достаточно приложения на телефоне и нескольких кликов. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС Путь граждан на биржу резко сократился - достаточно приложения на телефоне и нескольких кликов. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Путь граждан на биржу резко сократился - достаточно приложения на телефоне и нескольких кликов. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Об этом говорится в масштабном исследовании Национальной ассоциации участников фондового рынка. Для сравнения, депозиты физлиц в банках сократились за год с 22,9 до 21,2 трлн рублей.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
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Реальное число инвесторов сильно меньше: на большинстве брокерских счетов нет ни копейки. За год доля "зафондированных" счетов (за исключением индивидуальных инвестиционных счетов) снизилась с 33 до 27%, индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) - напротив, выросла с 27 до 33%. Таким образом, хотя бы небольшими деньгами на бирже рискнули около трети из тех почти 10 млн человек, которые присутствуют на рынке ценных бумаг. Однако интерес граждан к ценным бумагам оказался беспрецедентным и заставил Банк России подготовить серьезные ограничения на доступ неопытных инвесторов к покупке наиболее рискованных инструментов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24" объяснила интерес несколькими причинами: привлекательностью индивидуальных инвестиционных счетов (можно получить налоговый вычет), улучшением качества брокерского обслуживания, появлением сервисов, сделавших "вход" на рынок очень простым, а также снижением ставок по депозитам и перетоком части сбережений в потенциально более доходные инструменты. Начинающим инвесторам она посоветовала не нести последние деньги на фондовый рынок - должны оставаться сбережения, "не класть яйца в одну корзину", не покупать ценные бумаги на заемные деньги, не ориентироваться только лишь на большую историческую доходность - совсем не обязательно она будет достигнута в будущем.

Демографический портрет инвесторов остается стабильным: владельцы брокерских ИИС - в основном молодые (до 35 лет) мужчины, самостоятельно принимающие решения, владельцы ИИС в доверительном управлении - преимущественно женщины (60%) и почти половина - старше 55 лет.

ХХотя бы небольшими деньгами на бирже рискнула лишь треть из тех почти 10 млн человек, которые формально присутствуют на рынке ценных бумаг

Структура вложений граждан, напротив, сильно меняется в пользу более рискованных инструментов.

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На брокерских счетах (кроме ИИС) наибольший рост показала доля иностранных акций (с 3,5 до 13,3%) за счет снижения доли российских акций (с 23,4% до 18,3%) и облигаций федерального займа (с 9 до 3,9%). На брокерских ИИС примерно та же картина: вложения в иностранные акции выросли с 4,2 до 13,7%, а доля ОФЗ снизилась почти вдвое, до 6,8%. На фоне ослабления рубля (на 20% за год) граждане примерно поровну распределяли свои вложения между иностранными и российскими бумагами и так же примерно поровну - между акциями и облигациями, отметил глава НАУФОР Алексей Тимофеев. Это соотношение близко к оптимальному, считает Тимофеев.

ЦБ ранее оценил чистый приток средств физлиц в иностранные акции и облигации за 2020 год в 638 млрд руб., что более чем в два раза превышает отток с валютных счетов граждан из банков (304 млрд руб.). Несмотря на это, по оценке ЦБ, ценные бумаги российских эмитентов по-прежнему занимают основную долю вложений населения (85% на 1 января). Рост интереса к иностранным акциям наложился на существенные риски перегрева иностранных фондовых рынков, потенциальная коррекция на них грозит убытками, предупреждал ЦБ. В то же время он отмечал, что граждане покупают в основном иностранные ценные бумаги ведущих мировых корпораций и диверсифицируют риски.

Российский рынок ценных бумаг должен быть готов обслуживать минимум 25 млн частных инвесторов во второй половине десятилетия

Прорыв на фондовый рынок миллионов граждан не привел к надуванию "пузыря" на нем, несмотря на его относительно низкую ликвидность. Российский рынок ценных бумаг должен быть готов обслуживать минимум 25 млн частных инвесторов во второй половине десятилетия, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "В противном случае эти инвесторы понесут деньги на иностранные площадки или начнет надуваться пузырь, схлопывание которого может подорвать доверие наиболее незащищенной и неискушенной части инвесторов", - предупреждает он.

Экономика Финансы Инвестиции Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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