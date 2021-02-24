На Украине стартовала вакцинация от коронавируса

На Украине 24 февраля началась вакцинация от коронавируса. Первым был привит врач-реаниматолог Евгений Горенко из Черкасской области. Об этом заявил глава областной администрации Александр Скичко.

Украина - одна из последних стран в Европе, приступивших к вакцинации. Черкасская область первой в стране получила препарат - 500 тысяч доз, которых хватит на 250 тысяч человек (население Украины - около 42 миллионов человек). Речь идет об индийской вакцине Covishield, разработанной совместно с Университетом Оксфорда и фармкомпанией AstraZeneca. Данная вакцина базируется не на основе штамма SARS-CoV-2, вместо него в препарате использован аденовирус, вызывающий простуду у шимпанзе.

Ранее планировалось, что на Украину будет поставлена китайская вакцина, однако сроки ее поставки перенесли. Также пока что не поставлены и обещанные ранее Киеву вакцины в рамках международной гуманитарной помощи Covax.

По словам Скичко, на Украине предполагается пять этапов вакцинации. Сначала будут привиты медики, работающие с больными коронавирусом, и помогающие больным сотрудники, затем - представители группы риска: это соцработники, люди старше 80 лет, остальные медработники. Затем - те, у кого высокий риск заражения: сотрудники сил правопорядка, военные, учителя. Потом - граждане в возрасте 60-64 года, имеющие заболевания. И наконец, на пятом этапе, - все остальные жители страны.

Вакцинация на Украине будет бесплатной и добровольной.