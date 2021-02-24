Причудлив календарь крупнейших международных волейбольных соревнований. Почти одновременно, после долгой коронавирусной паузы, возобновились серьезные турниры по разновидностям игры, совершенно противоположным относительно покрытия площадок - на песчаных кортах и на снегу.

Снежный волейбол - дисциплина молодая, существует всего несколько лет, причем официальный формат игры уже претерпел изменения с "2х2" на "3х3" с одним разрешенным запасным в команде. В ближайшие выходные в Ваграйне (Австрия) состоится второй этап "Евротура", а на днях здесь же в аналогичном по статусу соревновании успех праздновала наша мужская команда. "Золото" завоевали Петр Бахнарь, Всеволод Бобриков, чемпион Старого Света 2018 г. по варианту "2х2" Руслан Даянов (тогда его партнером был Тарас Мыськив) и Владислав Михалев. На пути к финалу россияне победили Германию, Литву и Италию, а в решающем матче взяли верх над хозяевами открытых холодных площадок австрийцами - 13:15, 15:13, 15:7.

Сейчас Международная федерация волейбола (ФИВБ) проводит самую активную работу по включению снежной разновидности вида спорта в программу Белых Олимпиад. Процесс этот долгий, сложный, однако все же есть большая вероятность того, что усилия ФИВБ в итоге завершатся положительно.

Бич-волей, называемый просто "пляжкой", уже давно, ровно четверть века представлен на летних Играх. Россияне в настоящее время на пике достижений. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский - действующие чемпионы мира, это звание выиграно в 2019-м в Германии. Но наши ребята из-за пандемии не встречались с зарубежными соперниками целый год. Наконец-то "Мировой тур" возобновился, в Дохе (Катар) проходит этап категории "одна звезда" с участием трех мужских тандемов из России. В начале марта здесь же стартует этап статуса "4 звезды". С наступлением весны Красильников и Стояновский обязательно вступят в борьбу против других элитных дуэтов.