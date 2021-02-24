Наказание за преднамеренное банкротство усилят

Госдума начала сбор отзывов на законопроект, усиливающий наказание за преднамеренное банкротство. Хозяевам процветающей фирмы, специально доведшим ее до разорения, будет грозить срок до семи лет колонии. Причем под статью будут попадать как официальные владельцы, так и теневые.

Проект соответствующих поправок в Уголовный кодекс внесло в Госдуму правительство страны. Повышенные наказания для контролирующих лиц предлагаются и за неправомерные действия при банкротстве. Например, за сокрытие имущества, если это причинило крупный ущерб, предлагается установить до четырех лет лишения свободы.

Член комиссии Ассоциации юристов России по правовым проблемам несостоятельности (банкротства) Илья Софонов рассказал "РГ", что на практике уголовные дела по данным статьям встречаются редко, и в основном касаются крупных банкротств.

"Причина проста: на текущий момент не существует четкой и понятной методики расследования подобных преступлений, - говорит он. - Полиции приходится проводить особые экспертизы, на протяжении многих лет собирать доказательства вывода имущества банкрота, затем ждать завершения судебных разбирательств в самом банкротстве и т.д."

Но все-таки такие дела есть. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году за шесть месяцев по статье 195 УК "Неправомерные действия при банкротстве" были осуждены 4 человека. А по статье 196 "Преднамеренное банкротство" осуждены 11 человек.

В свою очередь, генеральный директор юридической компании Виталий Пономаренко полагает, что действующее законодательство о банкротстве и уголовный закон уже имеют достаточно инструментов для привлечения к ответственности лиц, совершающих недобросовестные действия в ходе банкротства.