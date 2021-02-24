Названы самые комфортные для жизни города России

Краснодар стал самым комфортным для жизни городом России. В первую пятерку также вошли Сургут, Тюмень, Санкт-Петербург и Москва. При этом столица в предыдущем рейтинге занимала лишь 52-е место. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рейтинг института территориального планирования "Урбаника".

Эксперты проанализировали качество среды в 100 крупнейших городах страны и стоимость жизни в них в расчете на среднюю для этого населенного пункта зарплату.

Самыми доступными по стоимости жизни на среднюю зарплату стали Сургут, Мурманск и Тюмень (более 35 баллов из 50 возможных). Замкнули эту часть рейтинга Армавир, Севастополь и Уссурийск (около 20 баллов).

Наиболее комфортными по качеству среды урбанисты назвали Краснодар, Тюмень и Самару (более 38 баллов из 50 возможных). На последнем месте по этому показателю оказалась Чита (менее 26 баллов).

При составлении рейтинга учитывались данные Росстата за 2019 год, информация МВД, консультантов рынка недвижимости и климатические показатели местности.