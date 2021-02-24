В Федеральной нотариальной палате сообщили, что нотариусы стали реже совершать ошибки. Но за свои ошибки они стали платить астрономические суммы. Например, в одном из дел нотариус выплатил 5,1 миллиона рублей пострадавшим при покупке жилья.

Сегодня на рынке жилья появились новые риски, о которых многие граждане и не подозревают. А количество мошенничеств с квартирами растет. Нередко гражданам в итоге приходится долго судиться и далеко не всегда удается вернуть хоть что-то. Как рассказала директор Центра исследований и экспертиз Финансового университета при правительстве РФ Венера Шайдуллина, за пять лет число судебных споров по поводу жилья выросло на 173 процента. Но, оформляя сделку через нотариуса, подчеркивает она, человек получает защиту от неприятностей.

Нотариусы компенсируют в полном размере гражданам или организациям потери от своих ошибок. Это гарантировано системой страхования профессиональной ответственности нотариуса.

Как сообщили в Федеральной нотариальной палате, в целом по стране за прошлый год страховщиками зафиксировано 15 случаев возмещения убытков, возникших по вине нотариуса. В 2019 году их было 18. Так что ошибки редки, и никто, кроме нотариуса, от них не застрахован.

В одном из дел нотариус компенсировал 5,1 миллиона рублей: ущерб по отмененной сделке с квартирой. Жилье было продано по доверенности, признанной впоследствии недействительной. То есть продавец на самом деле не имел права продавать жилье, а нотариус не имел права удостоверять доверенность.

Человек, якобы получивший квартиру в дар, пытался выселить жильцов. Но договор дарения отменили

В ходе разбирательств выяснилось, что предыдущий собственник квартиры имел недействительный договор купли-продажи. Сделка была признана недействительной, и в результате пострадавшей стороне был в полном объеме возмещен причиненный урон. Нотариус был обязан выявить слабое юридическое звено, но не выявил. Поскольку сделка оформлялась через нотариуса, никто не пострадал. Когда же покупатели целиком полагаются на риелторов или банкиров, то часто остаются крайними, так как ни риелторы, ни банки за свои ошибки не отвечают.

Есть и ошибки, по которым ущерб не столь велик, но также полностью возмещается. Например, в одном из регионов суд рассматривал иск о прекращении права пользования жилым помещением и выселении. Ответчики подали встречный иск: о признании договора дарения, удостоверенного нотариусом, недействительным.

Иными словами, людей пытался выселить тот, кому квартиру якобы подарили. "Якобы" в данном случае юридический факт.

Договор дарения был признан недействительным, а значит, нотариус в чем-то ошибся. Ущерб составил 35 тысяч рублей - расходы на судебный процесс, он возмещен.

Ответственность нотариуса обеспечивают несколько уровней гарантий. Самый первый: личное страхование нотариуса - минимум на 5 миллионов рублей.