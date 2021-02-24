Новак: Тарифы на свет и тепло защищены государством

Тарифы на электроэнергию и тепло для населения защищены государством и полностью регулируются. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, комментируя сообщения о возможном росте тарифов из-за повышения утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году.

Вице-премьер уточнил, что утилизационный применяется только для тех категорий импортной техники, у которой есть аналоги российского производства. На российскую технику он не повышается.

Ранее в Минэнерго также прокомментировали материал "Известий" о возможном росте цен на свет и тепло. "Информация о влиянии утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году на стоимость электрической и тепловой энергии не соответствует действительности", - сказал глава Минэнерго Николай Шульгинов.