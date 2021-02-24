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Новый фильм про Человека-паука получил подзаголовок "Нет пути домой"

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    24.02.2021, 22:37
Текст:   Богдан Бобров

Студия Marvel наконец-то наигралась с аудиторией в угадайку и официально представила название следующего фильма про Человека-паука, выбрав для этого весьма оригинальный способ.

В официальном Twitter-аккаунте ленты опубликован небольшой скетч с основными актерами ленты, которые жалуются, что им опять подсунули фейковые данные.

Напомним, что ранее они одновременно запостили в социальных сетях три разных варианта подзаголовка картины.

Ни один из них не подтвердился - следующий фильм про супергероя в красно-синем трико будет называться "Человек-паук: Нет пути домой".

Старт проката триквела запланирован на декабрь 2021 года.

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