Новый фильм про Человека-паука получил подзаголовок "Нет пути домой"

Студия Marvel наконец-то наигралась с аудиторией в угадайку и официально представила название следующего фильма про Человека-паука, выбрав для этого весьма оригинальный способ.

В официальном Twitter-аккаунте ленты опубликован небольшой скетч с основными актерами ленты, которые жалуются, что им опять подсунули фейковые данные.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021

Напомним, что ранее они одновременно запостили в социальных сетях три разных варианта подзаголовка картины.

Ни один из них не подтвердился - следующий фильм про супергероя в красно-синем трико будет называться "Человек-паук: Нет пути домой".

Старт проката триквела запланирован на декабрь 2021 года.