Офшорные компании разрешено перерегистрировать в российских САР

Президент России Владимир Путин подписал закон, который снимает географические ограничения на перерегистрацию компаний из офшорных юрисдикций в специальные административные районы (САР) России. Этот документ, ранее принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации, вносит соответствующие поправки в закон "О международных компаниях и международных фондах".

Ранее иностранное юридическое лицо могло получить статус международной компании или международного фонда в САР при условии регистрации в государстве, которое является членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) или членом комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ). И это не позволяло компаниям, которые не являются членами ФАТФ или МАНИВЭЛ, перерегистрироваться в России и получить статус резидента специального административного района. Новый закон предоставляет такие права для иностранных компаний, зарегистрированных в государствах и на территориях, являющихся членами региональных групп "по типу ФАТФ".

Следует добавить, что российский Закон о специальных административных районах (САР) принят в 2018 году. В САР получили право перерегистрироваться компании из иностранных юрисдикций. Таким образом появился механизм деофшоризации зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России. Это было необходимо в том числе в качестве антисанкционной меры. САР созданы на острове Русском (Приморье) и острове Октябрьском (Калининградская область).