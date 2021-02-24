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24.02.2021 18:42
Рубрика: Власть

Железное правило

Павел Крашенинников рассказал о новых деталях "Гаражной амнистии"
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8391)
На землю под металлическими гаражами на территории гаражных кооперативов распространится "Гаражная амнистия". А граждане смогут подавать одно заявление, чтобы оформить и гараж, и землю под ним. Бюрократии должно стать как можно меньше.
Гаражная амнистия обеспечит по всем правилам приют машинам, стоящим и в металлических кооперативных строениях. Фото: Виктор Гусейнов / "Комсомольская правда" Гаражная амнистия обеспечит по всем правилам приют машинам, стоящим и в металлических кооперативных строениях. Фото: Виктор Гусейнов / "Комсомольская правда"
Гаражная амнистия обеспечит по всем правилам приют машинам, стоящим и в металлических кооперативных строениях. Фото: Виктор Гусейнов / "Комсомольская правда"

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил последние новости о готовящейся "гаражной амнистии". Заявление прозвучало в Екатеринбургской городской Думе, где Павел Крашенинников выступал с отчетом о законопроектной деятельности за 2019 и 2020 годы.

Фото: istock
Подать заявление на "гаражную амнистию" можно будет через портал госуслуг

Сейчас в Госдуме готовится ко второму чтению законопроект, упрощающий процедуру оформления гаражей. Напомним, именно в рамках второго чтения инициатива приобретает окончательный вид, так что данное чтение эксперты часто называют ключевым.

Павел Крашенинников отметил, что огромное количество гаражей по стране существует полуофициально: они не оформлены в официальном порядке, и их владельцы не могут распорядиться ими по своему усмотрению. Проблема в том, что ни в Советском Союзе, ни в новой России не было законодательства о гаражах. Потребовалось время, чтобы подготовить законодательную базу.

Изначально предполагалось, что упрощенный порядок коснется только капитальных гаражей. Владельцам ракушек жизнь не облегчается. Зато для хозяев металлических гаражей появились хорошие новости: при условии, что гараж вырос не в чистом поле, а в официальном кооперативе.

Планируется, что закон о "гаражной амнистии" вступит в силу 1 сентября этого года. Оформление капитальных гаражей значительно упростится

Как рассказал Павел Крашенинников, планируется распространить "гаражную амнистию" на земельные участки под "сваренными" металлическими гаражами, построенными гаражными, гаражно-строительными кооперативами, независимо от того, являются ли они капитальными, если земля была выделена ГСК под строительство гаражей. Соответствующие поправки предлагается внести в проект в рамках подготовки ко второму чтению. При этом особо подчеркивается, что и в новых нормах речь не идет о ракушках.

Второе чтение законопроекта планируется в Госдуме 16 марта.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года. Это нужно, чтобы регионы и муниципалитеты успели подготовиться. Как пояснил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, регионам необходимо разработать законодательную базу по содействию гражданам в оформлении гаражей, проведению кадастровых работ, определению перечня дополнительных документов.

Еще одна новация ко второму чтению, то есть не предусмотренная в изначальном проекте: будет прописан механизм предоставления гражданам земельного участка и оформления права на гараж по одному общему заявлению, чтобы избавить граждан от излишней бумажной волокиты.

В целом законопроект значительно упрощает порядок оформления земельных участков под гаражами и самих гаражей.

До 1 января 2026 года гражданин, использующий капитальный гараж, возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж. Это в том числе касается гаражей в гаражных, гаражно-строительных кооперативах. Сейчас в ЕГРЮЛ зарегистрировано 36 902 юридических лица в качестве таких кооперативов.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Регистрация прав будет осуществляться одновременно - и на земельный участок, и на сам гараж. Законопроектом определяется перечень возможных документов, подтверждающих права гражданина. Например, договор об уплате коммунальных услуг или платежки по таким услугам, решение общего собрания кооператива о выделении гаража или земельного участка и т.д.

Регионам будет предоставлено право дополнительно определять документы, которые могут быть представлены гражданином для оформления земли в случае отсутствия у него указанных в законе документов. Иными словами, система станет гибкой, и если какие-то бумаги не сохранились, у человека все равно будет возможность доказать свое право на гараж. А органы местного самоуправления будут оказывать гражданам помощь при оформлении земельных участков и гаражей.

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