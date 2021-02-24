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Рубрика: Спорт

Поедут не на курорт

Перед отбором ЧМ команда Черчесова проведет сбор в Сочи
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8391)
Футболисты сборной России будут готовиться к первым матчам отборочного цикла чемпионата мира-2022 в Сочи. Об этом извещает телеграм-канал национальной команды.

"Наши парни будут тренироваться на основном поле центра спортивной подготовки "Юг Спорт" с 18 по 22 марта", - говорится в сообщении.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Из-за того что сбор частично совпадает по датам с 23-м туром российской Премьер-лиги, который пройдет с 17 по 19 марта, футболисты будут приезжать в расположение сборной частями. Самыми последними к команде присоединятся игроки из зарубежных клубов.

Напомним, команда Станислава Черчесова стартует в квалификации ЧМ-2022 выездным матчем против Мальты 24 марта. 27-го числа россияне примут в Сочи Словению, а 30 марта в гостях сыграют со словаками. В группе "Н", куда жребий определил россиян, также выступают сборные Хорватии и Кипра.

Спорт Футбол Игроки и тренеры

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