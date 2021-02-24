Пестицидам и химикатам ограничат доступ в Россию

С 29 июня 2021 года провозить в Россию пестициды и агрохимикаты предлагается только через спецпункты пропуска через границу. И список их планируется сделать очень ограниченным. Соответствующий проект постановления правительства проходит общественное обсуждение.

По нему госконтроль за обращением пестицидов и агрохимикатов будут проводить в трех автомобильных, трех воздушных, трех морских и одном железнодорожном пунктах пропуска через госграницу. Два автомобильных будут работать на прибалтийском направлении (Бурачки, Шумилкино) и один - на китайском (Забайкальск грузовой). Один железнодорожный расположится в Забайкальске. По морю спецпункты пропуска будут организованы во Владивостоке, Восточном, Новороссийске. Два воздушных будут действовать в Москве (Шереметьево и Домодедово) и один во Владивостоке. Всего, по данным Минтранса, в России более 300 пунктов пропуска через госграницу.

Постановление идет в дополнение к закону о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами. С 2021 года контроль за этим возвращается к Россельхознадзору. Ведомство будет контролировать ввоз агрохимикатов через границу, соблюдение правил их производства, продажи, хранения, применения, обезвреживания, уничтожения и захоронения. До этого с 2011 года Россельхознадор был лишен этих полномочий. Поступающий в страну импорт на границе никто не контролировал. В результате, по подсчетам Российского союза производителей химических средств защиты растений, доля контрафактных пестицидов на отечественном рынке сейчас достигает 30%.