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Рубрика: Культура

Питер Динклэйдж спродюсирует мультфильм по комиксу "Мы дали слово"

Текст: Наталья Лебедева
Фото: Предоставлено издательством "МИФ" Фото: Предоставлено издательством "МИФ"
Фото: Предоставлено издательством "МИФ"

Питер Динклейдж, известный по сериалу "Игра престолов", и сценарист анимационных фильмов "Легенды о волках" и "Песнь моря" Уилл Коллинз готовятся экранизировать еще один популярный графический роман - "Мы дали слово" Райана Эндрюса.

Фото: iStock
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Это история мальчика по имени Бен и его одноклассников. Они живут в небольшом городке, жители которого каждый год в день осеннего равноденствия пускают вниз по реке бумажные фонарики. Люди верят, что фонарики взмывают к Млечному Пути и превращаются в сверкающие звезды. Но разве так бывает? Бен и его друзья планируют узнать, что же на самом деле происходит с фонариками. И их уже ничто не остановит.

Мультфильм станет результатом сотрудничества продюсерской студии Динклэйджа Estuary Films и опытного аниматора Кена Дункана из Duncan Studio.

По словам Кена Дункана, это фантастическая и захватывающая история о настоящей дружбе. "Поскольку нашим сценаристом станет Уилл Коллинз, мы не сомневается, что сделаем фильм, который взволнует многих поклонников графического романа и откроет этот уникальный жанр для новой аудитории", - отметил он.

Анна Сиваева, шеф-редактор направления Комиксы в издательстве "МИФ", который выпустил комикс в России, добавила, что графический роман Райана Эндрюса привлекает не только насыщенным приключенческим сюжетом, но и глубокими мыслями.

"Вместе с героями мы размышляем об изменчивой, а иногда и жестокой природе дружбы, особенно школьной. И о том, почему мы часто боимся быть самими собой. Если вы еще не читали эту волшебную история, то я вам искренне рекомендую", - советует Анна Сиваева.

Фото: Предоставлено видеосервисом Premier
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Кстати

Питер Динклейдж планирует не только спродюсировать новую анимационную картину, но и озвучить одного из главных героев - таинственного и харизматичного медведя. Тем более, что опыта у него предостаточно: голос актера звучит во франшизах "Семейка Крудс", "Angry Birds" и "Ледниковый период".

Культура Кино и ТВ Анимация

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