Побит рекорд мира в беге на 60 метров с барьерами в закрытых помещениях

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Грант Холлоуэй на турнире в Вилла де Мадрид побил один из самых давних рекордов - в беге на 60 метров с барьерами в закрытых помещениях. Прежний - 7,30 секунды - был установлен англичанином Колином Джексоном еще весной 1994-го.

Как сообщается на сайте World Athletics, 23-летний американец сумел в финале промчать дистанцию 60 метров с барьерами за 7,29 секунды. Рекорд улучшен на одну сотую секунды! Но это все равно полновесный мировой рекорд.