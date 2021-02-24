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24.02.2021 21:53
Рубрика: Спорт

Побит рекорд мира в беге на 60 метров с барьерами в закрытых помещениях

Текст: Николай Долгополов
Фото: EPA-EFE/Kiko Huesca Фото: EPA-EFE/Kiko Huesca
Фото: EPA-EFE/Kiko Huesca

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Грант Холлоуэй на турнире в Вилла де Мадрид побил один из самых давних рекордов - в беге на 60 метров с барьерами в закрытых помещениях. Прежний - 7,30 секунды - был установлен англичанином Колином Джексоном еще весной 1994-го.

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Как сообщается на сайте World Athletics, 23-летний американец сумел в финале промчать дистанцию 60 метров с барьерами за 7,29 секунды. Рекорд улучшен на одну сотую секунды! Но это все равно полновесный мировой рекорд.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика

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