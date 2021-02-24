Почему на Украине нацисты безнаказанно бьют полицию

Во вторник вечером несколько сотен украинских националистов пытались прорваться к администрации президента страны Владимира Зеленского, чтобы дать свободу своему "побратиму", осужденному утром в Одессе за похищение человека и пытки. В ходе столкновений пострадали 27 полицейских, а вот два десятка нападавших были вскоре отпущены без предъявления обвинений. Почему на Украине так происходит, объясняет "РГ".

Чтобы понять из-за чего пострадали полицейские, впрочем не трагически - ожоги роговицы от слезоточивого газа и ушибы, нужно напомнить, кто такой Сергей Стерненко, ради которого несколько сотен боевиков бросились штурмовать подходы к офису президента на узкой, но "фотогеничной", будто приспособленной для создания эффекта тысячной толпы, улице Банковой. Ведь само существование подобных персонажей много говорит о состоянии государства.

Это типичный украинский наци, бывший глава одесской ячейки "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ), активный участник массового убийства 2 мая 2014 года, против которого не первый год расследуются еще и дела по наркоторговле и убийству. Все это время он находился на свободе. От рядовых боевиков Стерненко отличается скандальностью и публичностью - стал своего рода украинским Херстом Весселем из нацистской Германии, ведущим блога на YouTube, "лидером общественного мнения" и завсегдатаем ток-шоу. Он даже лично знаком с президентом Зеленским, и, по словам видных представителей "патриотической общественности", тот поначалу предлагал Стерненко некую должность в силовом блоке. Этому разговору якобы есть с десяток свидетелей. Наконец, именно Зеленскому звонил Стерненко с претензией из зала одесского суда после объявления приговора - семь лет и конфискация половины имущества.

Но националисты, кажется, зря обвиняют Зеленского в таком приговоре. Стерненко, судя по всему, нажил слишком много врагов среди теневых хозяев жизни в родной Одессе, включая мэра - не поделили преступные доходы и сферы влияния - а также запутался во взаимоотношениях с МВД и конкурирующими украинскими спецслужбами. Примечательно, что одесситы не вышли защищать Стерненко: агрессивная массовка вокруг суда состояла из привезенных с запада страны активистов и немногочисленных местных сумасшедших, поэтому полиция легко справилась с их сопротивлением.

Другое дело, что история Стерненко благодаря телеканалам экс-президента Порошенко быстро получила общенациональное звучание, и кочующие боевики организованно переместились в Киев. Где к ним присоединилось пополнение: 250 гривен в час за "просто постоять" и 250-300 долларов за стычки с полицией, - такие объявления были срочно размещены на специализированных форумах. Также их встретил "всемирно известный режиссер" Сенцов и прочие, осевшие в Киеве "герои майдана". "Мистерия украинского духа" транслировалась основными СМИ в прямом эфире.

Заметим, что это далеко не первый "штурм" офиса Зеленского. Подобное за менее чем два года уже случалось, примерно с теми же последствиями. Но всякий раз это были разные течения украинского национализма, зачастую смешивающиеся и пересекающиеся, разбираться в сортах которого подробно задачи не стоит.

Достаточно знать, что истинные "бандеровцы" (партия "Свобода" и прочие) кормятся с рук криминала из западных областей и Петра Порошенко, "майданщики" курируются западными НКО, "соросятами" и отчасти СБУ, а запрещенные в России "Национальный корпус" и "Азов" - квота главы МВД Арсена Авакова.

Все это ничтожное социологическое меньшинство работает за деньги, часто против текущей власти, но никогда друг против друга. Вот и во вторник "майданщики" пришли надавить на Зеленского, а козлами отпущения стали полицейские, которые не получили от Авакова приказа на подавление. При этом, надо заметить, что когда в протестах нет "патриотической" составляющей - будь то митинги против повышения тарифов или выступления мелких лавочников - полиция действует организованно и жестко.

Можно быть уверенным, что "патриоты" продолжат бить полицию, пока на Украине процветает культ "майдана", то есть отрицания государства и восхваления власти толпы, МВД продолжит возглавлять спонсор неонацистов, а президент Зеленский будет и дальше бояться криков под своими окнами, испуганно следуя за подавляющим меньшинством населения, имеющего влиятельных спонсоров. Вот и по приговору Стерненко скоро предстоит апелляция, которая, очень вероятно, закончится его освобождением.