Подготовлен проект порядка проведения ОГЭ в 2021 году

Министерство просвещения подготовило проект приказа, который устанавливает порядок проведения ОГЭ-2021 (экзаменов в 9-х классах - прим. ред). Документ опубликован для общественного обсуждения.

Согласно нему, предлагается проводить государственную итоговую аттестацию в формах основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) только по русскому языку и математике.

"ГИА по физике, биологии, химии, литературе, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому и испанскому), информатике, родному языку и литературе народов России на родном языке в 2021 году не проводится", - сообщает РИА Новости со ссылкой на текст проекта.