Появились новые угрозы при покупке квартир

На рынке жилья появились новые риски. Главная угроза: квартиру человека за его спиной могут присвоить совершенно посторонние лица. Под ударом прежде всего социально незащищенные. Однако беспокоиться стоит даже благополучным.

Например, в минувшем декабре житель Кемерова Денис М. случайно выяснил, что уже не является хозяином своей второй квартиры. Он заказал выписку из ЕГРН и узнал, что владельцем жилья теперь является неведомый ему Артем.

"После этого я поехал в Росреестр, там мне информацию подтвердили, - рассказывает Денис. - Все, что я мог сделать, - написать заявление с разъяснениями, и написал просьбу о приостановление регистрационных действий. Но именно просьбу: так как я не собственник и запретить не могу".

Оказалось, мошенники составили письменный договор, подделали подпись Дениса и подали документы на регистрацию через МФЦ. Квартира Дениса стояла без ремонта больше года. Мужчина не оплачивал коммунальные услуги, так как был занят и откладывал это "на потом". Видимо, мошенники посчитали жилье брошенным.

"Мне удалось узнать, что сделка проводилась даже не в городе Кемерове, а в Кемеровском районе, в деревне, и это даже не здание МФЦ, а удаленное рабочее место, в здании ДК, в деревне Сухая Речка, - рассказывает Денис. - Мне скинули в мессенджере этот поддельный договор, по которому квартиру перерегистрировали, и там мои фамилия, имя, отчество и якобы моя подпись. Разумеется, к этому договору я не имею никакого отношения".

4,1 тысячи такое количество преступлений, связанных с мошенническими операциями с недвижимостью, зафиксировано за шесть месяцев 2020 года

У этой истории есть шанс, что Денису удастся отделаться нелегким испугом и сравнительно малой кровью: аферисты не успели перепродать квартиру несколько раз, чтобы замести следы и сделать крайним последнего покупателя, ни в чем, в свою очередь, не виновного.

В другом случае жилья лишился сирота в том же Кемерове.

Он жил в комнате, которую получил в свое время от государства. А в конце ноября узнал, что она уже несколько лет ему не принадлежит. Квадратные метры перешли к другому владельцу по договору в простой письменной форме, который молодой человек в глаза не видел. Все составили и подписали без него.

Новый "собственник" продал комнату несчастного сироты, потом ее перепродали еще несколько раз.

И в конце прошлого года пришла женщина, которая сейчас по документам владеет этим жильем, просто выставила Василия с вещами на улицу.

Поэтому в целях безопасности надо регулярно проверять свою квартиру в реестре: кто сегодня в ней хозяин. И надо быть готовым к неприятным сюрпризам.

Эксперты уверяют: изменить ситуацию может только введение обязательного нотариального удостоверения сделок с жильем. Иначе будут сохраняться вечные риски.

Ситуация

Внимание! Перекупщик

О еще одном новом риске предупредил "РГ - Неделю" член Ассоциации юристов России Вячеслав Голенев.

"Сегодня многие покупают квартиры в строящихся домах, но не у застройщиков, а у физических лиц. И не по договору купли-продажи, а по переуступке прав по договору долевого участия, - рассказывает Вячеслав Голенев. - Но мало кто из покупателей осознает, что при этом возникают точно такие же правовые риски, как и при покупке вторичного жилья. Например, если продавец на момент продажи состоял в браке, а в договоре нет согласия жены, она через какое-то время может подать иск о признании сделки недействительной, утверждая, что это совместная собственность и, мол, женщина лишилась прав на нее помимо своей воли".

Сегодня распространена ситуация: строится дом, в Сети масса объявлений о продаже в нем квартир, но нередко продавцами выступают частные лица. В свое время посредники успели купить подешевле и теперь хотят продать подороже. При этом они подчас просят указать в договоре половину цены, чтобы им потом не платить налоги с продажи, так как после покупки прошло немного времени. И это еще один риск для покупателя.

Прямая речь

Число мошенничеств с квартирами растет

Венера Шайдуллина, кандидат юридических наук, директор Центра исследований и экспертиз Финансового университета при правительстве РФ:

В настоящее время наблюдается стабильный рост преступности в сфере оборота недвижимости. В частности, за пять лет прирост составил 18 процентов.

При этом надо отметить, что не все сделки, которые имеют признаки мошенничества, становятся предметом разбирательства в рамках уголовной юрисдикции. Очень часто они идут как гражданско-правовой спор. За последние пять лет прирост таких споров составил порядка 173 процентов.

Подчеркну: это ситуации, когда люди пытаются через суд вернуть свое жилье, оспорив сделку.

Мы провели исследование, чтобы составить портрет типичной личности потерпевшего.

Выяснилось, что чаще всего страдают от мошеннических действий в сфере оборота недвижимости пенсионеры и предприниматели.

Почему пенсионеры, причины понятны.

Что же касается предпринимателей, социологи объясняют это тем, что это люди с ограниченным количеством времени. Они обращаются к первым попавшимся "черным риелторам", лицам, которые выдают себя за риелторов. И в итоге заключают сделки, которые имеют мошеннические признаки.

Надо законодательно закрепить необходимость заключения сделок с недвижимостью только с участием нотариуса. Практика передовых зарубежных стран говорит о том, что этот инструмент достаточно эффективен. В частности, обязательная нотариальная форма сделки установлена в Бельгии, Греции, Испании, Германии.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Владислав Куликов

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Владислав Куликов