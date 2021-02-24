Появились новые угрозы при покупке квартир

Новости

Порывы сетей в Челябинской области взяли на контроль в Минэнерго РФ 10:40
В Новосибирске осудили почтальонку, похитившую деньги ветеранов 10:39
Актер Дмитрий Писаренко найден мертвым в Москве 10:37
Сбербанк увеличил срок льготных ипотечных кредитов до 30 лет 10:24
ВОЗ сообщила о снижении смертности от коронавируса в мире за неделю на 20% 10:22
Директора Норильской фабрики задержали после обрушения цеха 10:12
В Петербурге задержали подозреваемого в неудачном ограблении банка 10:07
В Тольятти после пожара на складе нашли тело ребенка 10:06
Попавший в ДТП гольфист Тайгер Вудс перенес операцию 10:05
Томский школьник устроил пожар для проверки противогаза 10:03
Боевого робота РВСН впервые показали на видео 09:52
Вильфанд рассказал о переменчивой погоде в России 09:50
Судно с опасным грузом в Керченском проливе не будут швартовать к берегу 09:49
В Подмосковье при пожаре погиб отец с двумя детьми 09:39
В Пермском крае осужден мужчина, ударивший пенсионера из-за замечания 09:37
В Японии оценили эффективность российской вакцины "Спутник V" 09:33
Названы самые комфортные для жизни города России 09:31
Собака британского премьера Джонсона испортила ценные вещи в резиденции 09:21
В среду москвичей ожидают аномально высокое давление и мороз 09:20
Экс-премьер Японии призвал не политизировать вопрос закупки вакцин 09:18
На Сахалине завели дело из-за избиения воспитанницы интерната 09:18
В Подмосковье приезжая гадалка обворовывала пенсионерок 09:05
Буран оставил без электричества 126 населенных пунктов Южного Урала 08:58
Вертолет Ми-8 экстренно сел на севере Красноярского края 08:57
Полянский ответил немецкому дипломату в ООН по поводу доступа в Крым 08:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В Москве появятся трамваи нового поколения
В Москве появятся трамваи нового поколения
24.02.2021 09:40
Рубрика: Экономика

Крышу унесло

Появились новые угрозы при покупке квартир
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 39(8390)
На рынке жилья появились новые риски. Главная угроза: квартиру человека за его спиной могут присвоить совершенно посторонние лица. Под ударом прежде всего социально незащищенные. Однако беспокоиться стоит даже благополучным.
Социально незащищенные владельцы недвижимости сегодня особенно уязвимы перед мошенниками. Фото: Сергей Михеев Социально незащищенные владельцы недвижимости сегодня особенно уязвимы перед мошенниками. Фото: Сергей Михеев
Социально незащищенные владельцы недвижимости сегодня особенно уязвимы перед мошенниками. Фото: Сергей Михеев

Например, в минувшем декабре житель Кемерова Денис М. случайно выяснил, что уже не является хозяином своей второй квартиры. Он заказал выписку из ЕГРН и узнал, что владельцем жилья теперь является неведомый ему Артем.

В Саратове подделывали решения собраний собственников жилья

"После этого я поехал в Росреестр, там мне информацию подтвердили, - рассказывает Денис. - Все, что я мог сделать, - написать заявление с разъяснениями, и написал просьбу о приостановление регистрационных действий. Но именно просьбу: так как я не собственник и запретить не могу".

Оказалось, мошенники составили письменный договор, подделали подпись Дениса и подали документы на регистрацию через МФЦ. Квартира Дениса стояла без ремонта больше года. Мужчина не оплачивал коммунальные услуги, так как был занят и откладывал это "на потом". Видимо, мошенники посчитали жилье брошенным.

"Мне удалось узнать, что сделка проводилась даже не в городе Кемерове, а в Кемеровском районе, в деревне, и это даже не здание МФЦ, а удаленное рабочее место, в здании ДК, в деревне Сухая Речка, - рассказывает Денис. - Мне скинули в мессенджере этот поддельный договор, по которому квартиру перерегистрировали, и там мои фамилия, имя, отчество и якобы моя подпись. Разумеется, к этому договору я не имею никакого отношения".

4,1 тысячи такое количество преступлений, связанных с мошенническими операциями с недвижимостью, зафиксировано за шесть месяцев 2020 года

У этой истории есть шанс, что Денису удастся отделаться нелегким испугом и сравнительно малой кровью: аферисты не успели перепродать квартиру несколько раз, чтобы замести следы и сделать крайним последнего покупателя, ни в чем, в свою очередь, не виновного.

В другом случае жилья лишился сирота в том же Кемерове.

Он жил в комнате, которую получил в свое время от государства. А в конце ноября узнал, что она уже несколько лет ему не принадлежит. Квадратные метры перешли к другому владельцу по договору в простой письменной форме, который молодой человек в глаза не видел. Все составили и подписали без него.

Фото: iStock
Эксперты назвали главную опасность покупки жилья разорившегося ипотечника

Новый "собственник" продал комнату несчастного сироты, потом ее перепродали еще несколько раз.

И в конце прошлого года пришла женщина, которая сейчас по документам владеет этим жильем, просто выставила Василия с вещами на улицу.

Поэтому в целях безопасности надо регулярно проверять свою квартиру в реестре: кто сегодня в ней хозяин. И надо быть готовым к неприятным сюрпризам.

Эксперты уверяют: изменить ситуацию может только введение обязательного нотариального удостоверения сделок с жильем. Иначе будут сохраняться вечные риски.

Ситуация

Внимание! Перекупщик

О еще одном новом риске предупредил "РГ - Неделю" член Ассоциации юристов России Вячеслав Голенев.

"Сегодня многие покупают квартиры в строящихся домах, но не у застройщиков, а у физических лиц. И не по договору купли-продажи, а по переуступке прав по договору долевого участия, - рассказывает Вячеслав Голенев. - Но мало кто из покупателей осознает, что при этом возникают точно такие же правовые риски, как и при покупке вторичного жилья. Например, если продавец на момент продажи состоял в браке, а в договоре нет согласия жены, она через какое-то время может подать иск о признании сделки недействительной, утверждая, что это совместная собственность и, мол, женщина лишилась прав на нее помимо своей воли".

Сегодня распространена ситуация: строится дом, в Сети масса объявлений о продаже в нем квартир, но нередко продавцами выступают частные лица. В свое время посредники успели купить подешевле и теперь хотят продать подороже. При этом они подчас просят указать в договоре половину цены, чтобы им потом не платить налоги с продажи, так как после покупки прошло немного времени. И это еще один риск для покупателя.

Прямая речь

Число мошенничеств с квартирами растет

Венера Шайдуллина, кандидат юридических наук, директор Центра исследований и экспертиз Финансового университета при правительстве РФ:

В настоящее время наблюдается стабильный рост преступности в сфере оборота недвижимости. В частности, за пять лет прирост составил 18 процентов.

При этом надо отметить, что не все сделки, которые имеют признаки мошенничества, становятся предметом разбирательства в рамках уголовной юрисдикции. Очень часто они идут как гражданско-правовой спор. За последние пять лет прирост таких споров составил порядка 173 процентов.

Подчеркну: это ситуации, когда люди пытаются через суд вернуть свое жилье, оспорив сделку.

СК завел дело о передаче калининградским сиротам непригодного жилья

Мы провели исследование, чтобы составить портрет типичной личности потерпевшего.

Выяснилось, что чаще всего страдают от мошеннических действий в сфере оборота недвижимости пенсионеры и предприниматели.

Почему пенсионеры, причины понятны.

Что же касается предпринимателей, социологи объясняют это тем, что это люди с ограниченным количеством времени. Они обращаются к первым попавшимся "черным риелторам", лицам, которые выдают себя за риелторов. И в итоге заключают сделки, которые имеют мошеннические признаки.

Надо законодательно закрепить необходимость заключения сделок с недвижимостью только с участием нотариуса. Практика передовых зарубежных стран говорит о том, что этот инструмент достаточно эффективен. В частности, обязательная нотариальная форма сделки установлена в Бельгии, Греции, Испании, Германии.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Владислав Куликов
Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Владислав Куликов
Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Владислав Куликов

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость

Главное сегодня

Полянский ответил немецкому дипломату в ООН по поводу доступа в Крым
ВОЗ: Пандемия COVID-19 закончится в начале 2022 года
"Интересная формулировка": Мария Захарова о блокировках аккаунтов в Twitter
Журналист CNN привился российской вакциной "Спутник V"
В Киеве произошли столкновения националистов с полицией
ФНС назвала сроки уплаты транспортного и земельного налогов
Перечислены случаи блокировки клиентских карт банками