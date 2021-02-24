Полторы сотни новых российских проектов представят на кинорынке Берлинале

С 1 по 5 марта не только пройдут онлайн кинопоказы Берлинского международного кинофестиваля, но и будет работать Европейский кинорынок EFM. На рынок контента - традиционный спутник Берлинале - собрались 39 российских компаний производителей и дистрибьюторов. Они представят более 140 проектов: фильмы, сериалы, анимацию и телешоу объединит виртуальный зонтичный бренд Роскино. Также в рамках индустриальной секции Berlinale Co-Production Market пройдет презентация в формате Country Session о том, как можно совместно снимать кино с Россией. Впервые сразу 11 российских проектов будет представлено и в секции Berlinale Series Online Market. Участие российского контента в открывающем год кинорынке пройдет при поддержке Фонда кино.

"Беспрецедентное количество российских проектов свидетельствует о большой продуктивности производителей контента, несмотря на сложности 2020 года. В этом году презентуется много новинок - более 25 проектов, ранее не представленных на кинорынках, включая 8 сериалов и 6 анимационных проектов. Помимо площадки кинорынка, российские проекты участвуют в Berlinale Series Online Market; также на Berlinale Co-Production Market представлены копродукционные возможности с Россией. Что касается молодых талантов, нужно упомянуть, что два российских кинематографиста вошли в программу Berlinale Talents (Егор Одинцов и Лиза Цыганова). Кроме того, два российских фильма будут представлены на Берлинском кинофестивале в секциях Forum ("Дочь Рыбака" Юлдус Бахтиозиной) и Berlinale Shorts (анимационная лента "Вадим на прогулке" Саши Свирского)", - говорит о предстоящем Берлинале и рынке EFM Генеральный директор Роскино Евгения Маркова.

Назовем лишь некоторые фильмы и сериалы которые представят в Берлине наши кинематографисты. Будущий фильм "Чемпион мира" рассказывает о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул - гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшем из СССР. Триллер "Декабрь" повествует о последних днях поэта Сергея Есенина и его возлюбленной Айседоры Дункан. В центре сюжета новой военной драмы "Летчик" - пилот ИЛ-2 Николай Комлев, чей самолет потерпел крушение в лесу во времена Второй мировой войны. История о преодолении и выживании, вдохновленная подвигом Алексея Маресьева, запланирована к выходу в российских кинотеатрах в мае 2021 года. Другой фильм на военную тематику - "Зоя" , рассказывающий историю Зои Космодемьянской, уже знаком многим российским зрителям. Теперь его оценят и за рубежом.

Еще один новый проект, основанный на реальной истории - "Белый снег" - биографическая драма о легендарной спортсменке - лыжнице Елене Вяльбе, завоевавшей пять золотых медалей из пяти возможных на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии в 1997 году. 4 марта фильм выходит в российский прокат.

Впервые за рубежом будет представлен новый триллер "Ряд 19" - история о женщине-враче, которая вместе со своей дочерью в страшную непогоду летит ночным рейсом, и этот полет оборачивается чередой леденящих кровь событий.

Участникам EFM будет предоставлена возможность посмотреть российские фильмы "Огонь" и "Чернобыль", "Северный ветер" и "Нос, или Заговор "не таких". Еще одна новинка - "Соври мне правду" - фильм, рассказывающий о влюбленных, которые хотят провести уикенд в уединении, но внезапный приезд бывшего парня девушки и ее младшей сестры превращают загородную идиллию в жестокую психологическую игру. Выход в прокат картины запланирован на осень 2021 года.

Создатели сериала "Эпидемия" в рамках Berlinale Series Online Market Screenings покажут два эпизода сериала "Игра на выживание", второй сезон которого сейчас готовится к запуску. Сериал "Сны Алисы" стал единственным проектом из России, включённым в топ самых интересных проектов с наибольшим маркетинговым потенциалом, по мнению отборочного комитета кинорынка Berlinale Series Market. Действие разворачивается в загадочном северном городке, рядом с которым расположена космическая станция. Главная героиня - старшеклассница Алиса - страдает от слишком реалистичных сновидений и чувствует, что они как-то связаны с этим местом, и единственный выход - поскорее сбежать с лучшей подругой как можно дальше от дома и матери... Премьера сериала состоится на канале ТВ-3.

Новый международный проект "Балет" с Ингеборгой Дапкунайте в одной из главных ролей также продемонстрируют на кинорынке. А еще - сериалы "Чики", "Псих" и "Детки", и ожидаемые новинки в этом формате - хоррор "Пищеблок" по роману Алексея Иванова, триллер "Кесарь" и черная комедия "Сцены супружеской жизни", "Немцы", "Крюк" и другие.

Не обойдется и без фильма "Конек-Горбунок", который в эти дни ставит рекорды в российском прокате - на Европейском кинорынке его представляет венгерский дистрибьютор Luminescence. Фильмы "Майор Гром: Чумной Доктор", который выйдет у нас в прокат 1 апреля, "Фау 2: Побег из ада" Тимура Бекмамбетова и триллер в формате скринлайф "Хочу в игру" (оба проекта появятся у нас в кинотеатрах в этом же месяце) - также покажут на EFM.

Новый триллер "Выйти из группы" про подростка, который попадает в группу социальной сети, которая набирает ребят в загадочное братство, военная драма "Пальмира", линейка новых документальных картин, среди которых лента "Кресты" - об одной из старейших тюрем России... Нам есть что показать. Даже если покупатель контента будет смотреть на рынке только наши фильмы, он рискует сбиться с ног, от предоставленного изобилия. Добавим лишь еще, что в числе новинок EFM - документальный фильм режиссера Валерии Гай Германики - "Папа", а вскоре он появится и в России. Поклонники творчества режиссера будут рады этой новости.