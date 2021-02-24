Проспекту в Харькове в третий раз вернули имя маршала Жукова

Харьковский городской совет в третий раз переименовал проспект Григоренко в имени Жукова. Об этом сообщает интернет-издание "Страна.ua".

Соответствующее решение поддержали 57 депутатов горсовета, против высказались 16, шестеро воздержались. Отмечается, что во время голосования у здания горсовета произошла потасовка между праворадикалами из организации "Национальный корпус" и сторонниками партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", поддержавшими переименование. По данным издания, во время драки в ход пошли газовые баллончики.

Как отмечается на официальном сайте администрации Харькова, переименование улицы направлено "на увековечивание исторической памяти Георгия Жукова как лица, деятельность которого связана с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины".

Напомним, что ранее суд уже дважды отменял решение о переименовании, принимаемое горсоветом, назвав его неправомерным. Местные власти намерены оспорить эти вердикты.