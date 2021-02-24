Действия, направленные на подрыв стабильности страны, должны быть пресечены. Об этом заявил президент на заседании коллегии ФСБ, потребовав защитить выборы в Госдуму от провокаций. Россию хотят ослабить и поставить под внешний контроль, но попытки сковать ее санкциями и вмешаться во внутреннюю жизнь - бесперспективны, подчеркнул Владимир Путин. Он также поручил выявлять контакты террористов с зарубежными спецслужбами и применять новые подходы к кибербезопасности.

Президент лично принял участие в мероприятии. Из соображений эпидемиологического характера коллегия ФСБ была не расширенной, как в прошлые годы, а прошла в сокращенном составе.

Ведется политика сдерживания России, "последовательная и весьма агрессивная", отметил президент в своем выступлении. Цель - сорвать и затормозить развитие, создать проблемы по внешнему периметру и контуру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности. "В конечном итоге - ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль", - предупредил Путин. Как это происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве. Президент привел в пример стратегические документы и заявления государственных деятелей целого ряда стран: "Недружественное отношение к России, к ряду других самостоятельных, суверенных центров мирового развития даже не пытаются скрывать".

Но дело не в агрессивной риторике, а в практических действиях. "Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов", - продолжил Путин. В ход идут абсурдные "анекдотичные теории заговора". Например, попытки поставить под сомнение достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом. При этом многие партнеры готовы сотрудничать, ведь решить такие задачи можно, только объединив усилия.

Президент поблагодарил ФСБ за информацию по планируемым провокациям: "К этому мы давно привыкли и готовы". "Нас пытаются сковать экономическими и иными санкциями, блокировать крупные международные проекты, в которых заинтересованы, кстати говоря, не только мы, но и наши партнеры, прямо вмешаться в общественную и политическую жизнь, в демократические процедуры нашей страны, и конечно же, активно используются инструменты из арсенала спецслужб", - отметил он. Но такая линия, подчеркнул Путин, в отношении России абсолютно бесперспективна. Москва готова вести диалог и находить компромиссные развязки сложных проблем на основе взаимного доверия и уважения. Но главное - суверенитет, национальные интересы, безопасность граждан России, право народа самому определять свое будущее. Эти ценности должны быть надежно защищены.

Нужно проводить грань между политической конкуренцией партий и платформ и действиями, "которые не имеют ничего общего с демократией"

Самой острой и опасной угрозой Путин назвал терроризм. В прошлом году удалось предотвратить 72 таких преступления, на четверть больше, чем в 2019 году. В декабре была уничтожена последняя организованная бандгруппа, совершавшая преступления на территории Чечни и Ингушетии, идет работа и на дальних подступах, в том числе в Сирии. Но важно не только ликвидировать ячейки, но и учитывать, что их главари и идеологи постоянно меняют тактику и используют новые приемы для пропаганды. Особое внимание президент попросил уделить вскрытию контактов террористических групп и зарубежных спецслужб.

"Пресечение любых попыток извне узурпировать право народа России определять свое будущее должно тоже находиться в поле вашего внимания", - заявил Путин. В этом году пройдут выборы в Госдуму. "Конституционные гарантии граждан свободно, в рамках демократических процедур избирать своих представителей должны быть защищены от любых провокаций", - указал президент и призвал и дальше действовать в правовом поле, опираться на поддержку граждан, четко проводить грань между естественной политической конкуренцией и действиями, которые не имеют ничего общего с демократией и направлены на подрыв стабильности и безопасности России, обслуживание чужих интересов тех, кто платит за это "из-за бугра".

Путин объявил, что пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб, и призвал не допускать утечек: "Нам есть что охранять". Также следует продолжать защиту бизнеса на глобальных рынках, пресекать хищения и нецелевое использование средств на строительство стратегических объектов, госпрограммы и гособоронзаказ, борьбу с коронавирусом. Среди задач Пограничной службы президент назвал снижение рисков завоза новых штаммов коронавируса.

Новых подходов требует и обеспечение кибербезопасности. "Глобальное цифровое пространство уже стало полем весьма жесткого геополитического соперничества", - заметил Путин. В прошлом году только количество наиболее опасных атак на российские информресурсы выросло почти в 3,5 раза. Нужна долгосрочная стратегия действий по защите национальных интересов в цифровой сфере, заявил президент.