Путин назвал число предотвращенных терактов

В прошлом году удалось предотвратить 72 террористических преступления, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. Это на четверть больше, чем в 2019 году, когда было предотвращено 57 таких деяний.

Владимир Путин назвал терроризм самой острой и опасной угрозой. "Преступные замыслы в подавляющем большинстве случаев удается вскрывать еще на стадии их подготовки, тем самым сберегая жизнь и здоровье людей", - заявил он.

В декабре 2020 года была уничтожена последняя организованная бандгруппа, совершавшая преступления на территории Чечни и Ингушетии, идет работа и на дальних подступах, в том числе наносятся удары по базам террористов в Сирии, сообщил Путин.

Но названные цифры свидетельствуют и о том, что террористическая сеть пытается любыми способами восстановить свою активность. "Поэтому важно не только ликвидировать ячейки террористов, в том числе и так называемые спящие, глубоко законспирированные, но и в целом анализировать и прогнозировать ситуацию", - указал президент. Надо учитывать, что главари и идеологи террористов постоянно меняют тактику, ищут источники финансирования и используют новые приемы для пропаганды и втягивания молодежи в свои ряды.

Особое внимание Путин попросил уделить вскрытию контактов террористических групп и зарубежных спецслужб. "К сожалению, все идет в ход, используют и террористов", - заметил он.

И надо повышать уровень антитеррористической защищенности общественных мест, критически важных объектов, социальных учреждений, эффективнее координировать работу под эгидой Национального антитеррористического комитета, заключил президент.