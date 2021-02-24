Путин подписал уточняющий закон об электронной трудовой книжке

При этом, как сообщалось ранее, при реализации закона произойдет не дублирование данных, а дополнение индивидуального лицевого счета работника в ПФР информацией обо всех должностях, по которым он осуществлял трудовую деятельность, его переводах, соответствующих приказах, основаниях увольнения.

В правительстве РФ в связи с этим указали: "Включение в индивидуальный лицевой счет периодов трудового стажа (профессиональной службы) до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке, предоставит гражданину более высокий уровень сохранности данных о его трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом, упростит для граждан процедуру представления информации о трудовом стаже при трудоустройстве или по месту требования".

По оценке кабмина, данная инициатива упрощает взаимодействие работника и работодателя при дистанционной работе.