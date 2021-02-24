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24.02.2021 11:43
Рубрика: Власть

Путин подписал закон о порядке доплат родителям инвалидов с детства

Текст: Ксения Воронцова

Президент уточнил порядок установления фиксированной выплаты к пенсиям родителям недееспособных инвалидов с детства.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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В законе, который сегодня подписал Владимир Путин, закрепляется право родителей, под опекой которых находятся недееспособные инвалиды с детства, на повышение этой выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности.

Отмечается, что право получат родители тех, кто не находится на полном государственном обеспечении.

Ранее Конституционный суд РФ признал за пожилыми родителями совершеннолетних, имеющих инвалидность с детства, право на доплату к пенсии. Из-за неопределенности в законодательстве в некоторых случаях суды отказывали в назначении этой доплаты.

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