Путин подписал закон о порядке доплат родителям инвалидов с детства

Президент уточнил порядок установления фиксированной выплаты к пенсиям родителям недееспособных инвалидов с детства.

В законе, который сегодня подписал Владимир Путин, закрепляется право родителей, под опекой которых находятся недееспособные инвалиды с детства, на повышение этой выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности.

Отмечается, что право получат родители тех, кто не находится на полном государственном обеспечении.

Ранее Конституционный суд РФ признал за пожилыми родителями совершеннолетних, имеющих инвалидность с детства, право на доплату к пенсии. Из-за неопределенности в законодательстве в некоторых случаях суды отказывали в назначении этой доплаты.